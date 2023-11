Grande Fratello, Ciro Petrone lascia la Casa: cosa è successo

(Adnkronos) – Dopo giorni di dubbi, Ciro Petrone ha preso la decisione di lasciare la Casa del Grande Fratello, abbandonando definitivamente il gioco. La decisione, dopo settimane di dubbi, è arrivata nella puntata di lunedì 20 novembre, la 21esima, che ha visto anche l'entrata di due nuovi concorrenti: l’attrice Sara Ricci e il campione di judo Marco Maddaloni. Sono ufficialmente al televoto Vittorio, Angelica e Rosy. Chi uscirà tra loro lunedì 28 novembre? Negli ultimi tempi Ciro si era un po' spento, perdendo l'entusiasmo iniziale. Alfonso lo ha mandato in Tugurio così da potergli parlare a cuore aperto. Prima però gli ha fatto incontrare il fratello che lo ha incoraggiato, ha provato a dargli forza. Ma per Ciro sembra prorpio che sia arrivato il momento di uscire dalla Casa: si sente giù, soprattutto fisicamente, e di notte non riesce a dormire. Alfonso Signorini lo invita a prendere l'esperienza con più leggerezza, in fondo sta partecipando a un gioco unico e divertente. Ma Ciro ribatte dicendo che vuole portare rispetto al pubblico a casa, per questo ritiene giusto dover abbandonare il programma. E di fronte alla domanda 'Vuoi uscire?', Ciro dice di sì. "Io credo che tu abbia fatto la scelta migliore per te stesso. Non è quella migliore per il programma, ma fai bene, è la tua vita", ha commentato Signorini. Tornato nella Casa, Ciro ha abbracciato i suoi compagni di avventura tra le lacrime. Ciro Petrone è un attore noto per aver partecipato al film 'Gomorra' di Matteo Garrone nel 2008 interpretando il ruolo di 'Pisellino'. Tra gli altri film a cui ha preso parte figurano, oltre a Reality, sempre di Garrone, anche Il ragioniere della mafia, Il Caso Enzo Tortora, Il clan dei Camorristi, L'oro di Scampia e la miniserie tv La vita promessa. Ha recitato anche all'estero nella serie spagnola Veneno. Nel 2019 ha partecipato a Temptation Island Vip con la fidanzata Federica. Grande tifoso del Napoli, da un paio d'anni lavora anche nel mondo del calcio come agente sportivo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

