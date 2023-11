Grande Fratello, eliminata Giselda Torresan. Chi è stato nominato, ultime news

(Adnkronos) – Giselda Torresan eliminata da Grande Fratello 2023 nella puntata di ieri, lunedì 6 novembre. Erano cinque concorrenti al televoto, ma uno solo tra loro ha dovuto abbandonare il gioco. Il primo a salvarsi è stato Mughini. A seguire poi, altri due uomini: Giuseppe e Alex. Entrambi sconvolti, tanto che Garibaldi, abbracciando il giornalista, scoppia in lacrime; mentre il marciatore è stupito, credendo di non dare un grande contributo. Il testa a testa è fra Angelica e Giselda, entrambe credono che sia il proprio il nome scritto nella busta. Anita è incaricata di recuperare il verdetto e afferma: "È scontato che non vorrei che uscisse nessuna delle due, voglio bene a entrambe, ma con Angelica ho un rapporto speciale". "È un gioco, va bene così" ha affermato Giselda. Anita è pronta ad aprire la busta e legge chi dovrà lasciare definitivamente il gioco è: Giselda. "Colpo di scena" afferma Alfonso Signorini. La trekker lascia la Casa fra la commozione e gli abbracci dei coinquilini, ma sul suo volto regna il sorriso. Sono sette gli inquilini in nomination questa settimana. L'inquilino che ha raccolto più voti è Beatrice, in maniera del tutto inattesa e la concorrente si dice felicissima: "È stata una serata straordinaria" e Alex scherza affermando che è stato Massimiliano a compilare tutte le schede. Gli altri immuni che si aggiungono all'attrice sono: Anita, Mirko e il marciatore. I preferiti di Cesara Buonamici, invece, sono Angelica e Fiordaliso, l'una molto dolce, l'altra tanto passionale. Come sempre, trenta secondi per scegliere la tessera della persona che si vuole Nominare. Il primo a nominare è Massimiliano che sceglie Ciro: "È mio amico, ma vorrei che la Nomination lo stimolasse". Anche Giuseppe sceglie un grande amico: Massimiliano; scelta strategica o piccola vendetta? L'attore si difende affermando di essere sempre stato cristallino e Giuseppe ammette ancora la sua gelosia. Rosy segue il giro e nomina un nome già conosciuto, l'attrice Grecia, mentre Vittorio nomina Ciro per la mancanza di feeling, scelta condivisa anche da Grecia, Paolo e Jill. È la volta di Ciro che ricambia la Nomination di Vittorio, con le stesse motivazioni. Tuttavia, anche Letizia vuole spronare Ciro con la Nomination. Giampiero chiude questo giro accodandosi al resto dei coinquilini scegliendo l'attore napoletano, soprattutto per essere stato tradito da lui con la scelta fatta nella scorsa puntata, quando Ciro non ha preso le sue parti nella discussione con Angelica. Poi arriva il momento delle ultime Nomination, quelle segrete fatte dagli immuni in Confessionale e dove i giochi possono cambiare o confermarsi. La prima è la più votata dalla Casa, Beatrice, la quale fa il nome di Letizia per la mancanza di rispetto nel non seguire una lezione di Giampiero. Segue Anita che afferma: "Non sappiamo più cosa fare con Ciro, allora lo nomino così magari si riattiva". Mirko, invece, fa il nome di Giuseppe per due motivi: le nomination lo spronano, ma è sempre ambiguo con Beatrice. Angelica si accoda al resto della Casa scegliendo Ciro, nome fatto anche da Alex: "Forse se va con le spalle al Led, crede nel gioco". L'ultima Nomination è quella di Fiordaliso che prima di fare il nome della persona prescelta, saluta Valentina con tanto affetto. Poi è il momento della verità: "Scelgo Giampiero, secondo me s'annoia". I giochi sono fatti e i nomi sono tanti: Giampiero, Ciro, Massimiliano, Vittorio, Letizia, Giuseppe e Grecia. Fra loro il concorrente meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

