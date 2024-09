Grande Fratello, la notizia improvvisa gela il pubblico: ‘Purtroppo chiudiamo per sempre’ | Comunicato UFFICIALE

Una notizia clamorosa scuote il mondo dello spettacolo a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione televisiva. Scoppia il caos a Mediaset

La nuova stagione televisiva è alle porte. Anzi, i primi programmi dei palinsesti autunnali hanno già avuto inizio per la gioia di milioni di telespettatori, ormai tutti definitivamente rientrati dalle vacanze estive. RAI e Mediaset sono come al solito pronte a darsi battaglia, LA7 e il Canale NOVE puntano a crescere ancora.

Proprio nei giorni del ritorno alla vita di tutti i giorni, scandita dall’entusiasmo e la curiosità per i programmi più amati dal pubblico, una notizia piomba all’improvviso a squarciare il clima di febbrile attesa, proprio come il classico fulmine a ciel sereno.

Non è ancora iniziata la nuova edizione del Grande Fratello che lo storico reality fa già discutere e parlare di sé. In realtà ad innescare nuove virulente polemiche è ancora una volta la scorsa edizione, quella che ha visto uscire come vincitrice dalla Casa più spiata d’Italia l’influencer campana Perla Vatiero.

Ma il personaggio più amato all’interno del bunker di Cinecittà non fu lei, ma l’attrice romana Beatrice Luzzi che come tutti gli appassionati del Grande Fratello sanno si è classificata al secondo posto.

Grande Fratello, non c’è più niente da fare: la rottura è definitiva

La sua presenza all’interno della Casa ha scatenato l’entusiasmo degli utenti dei social che hanno definito la Luzzi ‘regina’ indiscussa del reality. La dirompente attrice di varie soap e serie Tv ha avuto, all’interno della casa, un flirt con l’aitante Giuseppe Garibaldi.

Una relazione che nel corso del tempo è degenerata in una vera e propria inimicizia, fino al momento in cui lo stesso bidello calabrese ha cambiato ancora una volta atteggiamento, cercando in tutti i modi di riconquistare la sua ex fiamma.

Grande Fratello, il comunicato non lascia dubbi: addio per sempre

Negli ultimi mesi erano diventati insistenti i rumors relativi a un importante e significativo riavvicinamento tra i due, fino a poche ore fa quando i due hanno diramato un comunicato congiunto per chiarire una volta per tutte la natura del loro rapporto.

“Tra noi c’è un grande rapporto, ma non siamo fidanzati e nessuno di noi ha avuto atteggiamenti ambigui nei confronti dell’altro“. Questa la sintesi della nota diffusa sui social che ha subito messo in moto discussioni e accese polemiche tra i followers. Come si dice in gergo, il dado è tratto.