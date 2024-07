Grande Fratello, l’assoluto protagonista perde il controllo: ‘Adesso scoppia il terremoto’ | Minacce gravissime al suo indirizzo

Il concorrente del Grande Fratello 2022 2024 non è riuscito proprio a trattenersi ed è scoppiato il finimondo.

Dopo aver saputo quello che era stato detto su di lui, non ha resistito. Ha provato a difendersi e ha puntato il dito contro un nome noto. Sono volate parole grosse.

Scopriamo di chi si tratta e il motivo della sua profonda ira contro un personaggio molto famoso del mondo dell’informazione, della cronaca rosa e del gossip.

Non ha retto ed è sbottato: ecco che cosa è successo all’ex volto del reality show di Canale 5. Chissà come commenterà l’accaduto adesso il conduttore di Mediaset Alfonso Signorini.

Grande Fratello, il concorrente è andato su tutte le furie

Nelle scorse ore uno dei volti del Grande Fratello è stato al centro di un accesa polemica. La questione è scoppiata dopo la diffusione di una serie di rumors su di lui, che hanno alimentato il chiacchiericcio tra gli haters. Sul suo conto è stato lanciato uno scoop, che lui ha prontamente smentito, cercando di fare chiarezza sugli eventi che lo hanno visto protagonista nei giorni scorsi. Tuttavia, nel frattempo, la maggior parte delle testate e delle pagine social che si occupano di gossip, tv e spettacolo avevano condiviso il rumors.

Lui è il partner di Perla Vatiero, ex volto di Temptation Island 2023 e del Grande Fratello che si è concluso appena qualche mese fa. La coppia ha vissuto molti tira e molla nel corso dell’ultimo anno, e la notizia circolata su di lui, ha, a suo avviso, messo di nuovo a repentaglio la loro storia d’amore. Così, stufo dei rumors che ledono la serenità di coppia, ha sbottato. Sono volate parole grosse, ma scopriamo di chi si tratta e, soprattutto, il motivo della sua incontenibile rabbia.

Mirko Brunetti contro Amedeo Venza

Al centro di questo episodio burrascoso, come forse avrete capito, è finito Mirko Brunetti, il quale nei giorni scorsi è stato protagonista di uno scoop, lanciato dal giornalista Amedeo Venza, il quale tramite delle ih stories ha fatto sapere alla community di Instagram che l’ex volto del Grande Fratello avrebbe trascorso una piacevole giornata di relax, forse, all’insaputa di Perla Vatiero. Nella storia di Amedeo Venza si è parlato di “Mirko Brunetti in piscina con un amico e due ragazze, senza che Perla ne fosse al corrente”. La news del famoso esperto di cronaca rosa e televisione ha fatto in poco tempo il giro del web, e non solo.

Così, quando l’ex concorrente del Grande Fratello si è reso conto dell’eco mediatica creata attorno alla questione, non ci ha visto più. Mirko Brunetti sarebbe stato dunque pizzicato mentre era a casa di amici in piscina ma quell‘episodio è stato, secondo lui, del tutto stravolto. Per tanto si è difeso spiegando che era un appuntamento assolutamente innocente, e scrivendo sui canali social: “Verranno presi provvedimenti molto seri contro chi si ostina a calpestare la mia dignità e soprattutto la mia correttezza”.