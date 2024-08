Grande Fratello? No grazie | Il personaggio più atteso si è tirato indietro: Signorini ‘snobbato’ anche da lei

A poche settimane dall’inizio del Grande Fratello 2024 2025, è saltata fuori la notizia più inaspettata di tutte.

Chissà come reagiranno gli autori tv di Mediaset dopo il no clamoroso della concorrente, che tutti pensavano di trovare nella casa più spiata d’Italia.

Ora tutti si stanno domandando quale sarà reazione di Alfonso Signorini. Il conduttore ci sperava proprio e invece lei non si presenterà.

Non attraverserà la porta rossa e lascerà l’amaro in bocca a tutti coloro che avevano sperato e creduto di vederla al Grande Fratello.

Grande Fratello, il personaggio che ha snobbato Alfonso Signorini

Il Grande Fratello 2024 2025 non è ancora cominciato, eppure se ne parla già tantissimo. Il motivo principale è che il programma riaprirà i battenti a settembre e questo significa che sono già stati definiti gli opinionisti, il conduttore e anche i Vipponi che dovranno fare ingresso nella casa più spiata d’Italia. Anche quest’anno il reality show vedrà la presenza di vip e nip, che vivranno sotto lo stesso tetto, confrontandosi e condividendo gli stessi spazi per circa sei mesi.

Tra i personaggi che il pubblico si aspettava di vedere al Grande Fratello 2024 2025 c’è anche un personaggio dal nome molto noto, che ha fatto tanto clamore. A quanto pare però, proprio dalla possibile concorrente della prossima edizione, nelle scorse ore è arrivato un inaspettato retro front. Scopriamo di chi si tratta e soprattutto che cosa è successo.

La protagonista di Uomini e donne che ha detto No ad Alfonso Signorini

A fare un passo indietro sembra essere stata un’ ex protagonista di Vero Amore, il dating show antenato di Uomini e Donne, stiamo parlando di Karina Cascella, diventata famosa per la sua storia con Salvatore Angelucci. Da allora sono passati tanti anni e Karina ha partecipato solo di rado a programmi televisivi. Continua però a essere un personaggio molto influente sui canali social. Proprio sui canali social i fan le che hanno chiesto di fare chiarezza sulla questione della mancata partecipazione al Grande Fratello.

Karina ha chiarito che non sarà nel cast dei Vipponi, e che in questo momento ha altre priorità. “Ho scelto di non proseguire la trattativa. Le priorità in questa fase della mia vita sono altre. Ad ogni modo ringrazio del supporto” ha dichiarato online. I followers però, tramite il box domande, le hanno chiesto se sarebbe disposta a partecipare con mio opinionista e lei sembra aver reagito con piacere all’idea. Chissà dunque che nelle prossime edizioni non la vedremo al fianco di Alfonso Signorini, negli studi televisivi di Mediaset.