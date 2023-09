Grande Fratello, oggi 28 settembre nuova diretta: anticipazioni

(Adnkronos) – Oggi, giovedì 28 settembre 2023, sesto appuntamento con il Grande Fratello 2023. Dalle 21.25 su Canale5 si riaccendono i riflettori sulla Casa più spiata d'Italia. Alfonso Signorini, affiancato in studio dall’opinionista Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli, condurrà una nuova lunga diretta. La puntata di lunedì 25 settembre è terminata con il primo verdetto, con Claudio Roma primo concorrente eliminato. In nomination questa settimana ci sono Grecia Colmenares, Arnold, Giselda e Vittorio e Beatrice Luzzi. Chi sarà eliminato? Angelica Baraldi si è raccontata con i suoi compagni di avventura, raccontando un particolare della vita di sua madre: una canzone scritta da Vasco Rossi per la mamma. La donna era giovane e frequentava il cantante: "Mamma si imbarazzava, quando lui andava fuori la sua scuola" racconta la concorrente. Un giorno, Blasco le fece ascoltare una canzone, Susanna, inserendo una cassetta nel mangianastri dell'auto. La donna, tuttavia, è andata via e il suo amore della vita non è stato il cantante, bensì il migliore amico del cantante. Una storia durata tre anni. A distanza di tempo, ha raccontato Angelica, sua madre pensa ancora con dolcezza a quei giorni e di sentirsi comunque onorata. E ha poi aggiunto di aver anche conosciuto il cantante in un bar della sua città d'origine dove è ancora solito incontrarsi con il suo storico gruppo di amici tra cui quel suo migliore amico. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

