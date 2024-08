Grande Fratello, partecipo ma solo a un patto | Il primo vippone esce allo scoperto: ‘Ha un obbligo da rispettare’

A settembre avrà inizio la diciottesima edizione de Il Grande Fratello, il re dei reality show che sarà condotto ancora da Alfonso Signorini

Un’edizione de “Il Grande Fratello” per ora avvolta nel mistero. A meno di un mese dalla riapertura, per la diciottesima volta nella storia della televisione, dello storico bunker di Cinecittà, non trapela ancora alcun tipo di informazione in merito alla formazione del cast dei concorrenti che entreranno nella Casa più spiata d’Italia.

Il conduttore e ‘burattinaio’ dello storico reality, Alfonso Signorini, ha finora scelto di mantenere il segreto sull’identità dei protagonisti della nuova edizione che come di consueto andrà in onda su Canale 5. Qualche indiscrezione però, ad appena qualche settimana dall’inizio del programma, inizia a circolare.

Nonostante Signorini e tutto lo staff della produzione abbiano finora tenuto la bocca chiusa, il giornalista Riccardo Signoretti di “Nuovo TV” avrebbe rivelato il nome del primo concorrente VIP che prenderà parte al Grande Fratello.

Si tratta di un personaggio assai noto e tra i più longevi della televisione italiana, soprattutto perché la sua carriera nel mondo dello spettacolo dura quasi ininterrottamente da oltre cinquant’anni, da quando fece il suo esordio come ballerino nel corpo di ballo di Raffaella Carrà.

Grande Fratello, entrerà nella Casa ma ad una condizione: l’ordine è tassativo

Stiamo parlando del leggendario Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo che da anni è noto soprattutto per essere il marito di Carmen Russo, ex attrice e sex symbol della commedia sexy tra la fine degli anni settanta e i primi ottanta.

I due formano una delle coppie più longeve nell’ambiente dello spettacolo: entrambi si dichiarano innamorati l’uno dell’altra come nel loro primo incontro. Proprio per questo la partecipazione di Enzo Paolo al Grande Fratello sarà subordinata ad un preciso comportamento che il ballerino dovrà tenere all’interno della Casa.

Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi dovrà stare molto attento: lei è stata chiarissima

Carmen Russo, alla luce della sua profonda gelosia, ha strappato al marito una promessa solenne: durante lo svolgimento del reality ad Enzo Paolo sarà fatto divieto di guardare le altre donne presenti nel bunker.

La prorompente ex attrice ligure ha ottenuto ampie garanzie dal compagno che nel confermarle tutto il suo amore le ha garantito che non cadrà mai in alcun tipo di tentazione. Occhio però, il Grande Fratello nasconde insidie che nessuno, prima di prendervi parte, può prevedere.