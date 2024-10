Grande Fratello, Signorini perde le staffe: tuoni e fulmini durante la diretta | Ecco con chi ce l’ha

Alfonso Signorini ha tracciato un primo bilancio della sua esperienza alla guida del Grande Fratello. E non tutto è di suo gradimento

È da anni, forse, il principale protagonista e insostituibile punto di riferimento del Grande Fratello, anche più dei tantissimi concorrenti con cui ha avuto a che fare in questi anni. Dal suo scranno di consumato conduttore, Alfonso Signorini dirige questo circo un po’ folle con impareggiabile maestria.

L’esperto giornalista milanese è stato confermato alla guida dello storico reality in onda su Canale 5 anche per questa stagione, dimostrando una volta di più di essere la persona giusta nel programma giusto.

Signorini, che oltre alla conduzione televisiva è il direttore di ‘Chi‘, una popolare rivista di gossip e cronaca rosa, ha visto passare all’interno della Casa più spiata dagli italiani decine di concorrenti, molti dei quali hanno avuto nel Grande Fratello il perfetto trampolino di lancio per una brillante carriera nel mondo dello spettacolo.

Questi gli ex gieffini diventati vere e proprie star del cinema e della televisione: Luca Argentero, Eleonora Daniele, Alessandro Tersigni (attore di fiction), Laura Torrisi, Ilenia Pastorelli e Filippo Bisciglia.

Grande Fratello, Signorini non ne può più: lo sfogo in diretta spiazza tutti

Qualche giorno fa Alfonso Signorini è stato ospite da Myrta Merlino nel corso di ‘Pomeriggio Cinque‘, il classico talk show pomeridiano in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. La conduttrice ed ex giornalista di LA7 ha voluto affrontare proprio i temi legati al Grande Fratello.

Un po’ a sorpresa, il conduttore milanese ha manifestato chiaramente un certo malcontento relativo a determinati comportamenti assunti da molti ex concorrenti più o meno illustri della storia del reality.

Grande Fratello, Signorini ne ha per tutti: attacco durissimo ai concorrenti

Le parole di Signorini sono destinate a suscitare molte polemiche: “Il Grande Fratello porta bene, ci sono un sacco di ex concorrenti che hanno fatto carriere strepitose“, le dichiarazioni rilasciate dal conduttore al microfono di Myrta Merlino.

“Peccato però – ha aggiunto non senza un’evidente vena polemica – che ci sia poca riconoscenza verso questo programma perché non appena hanno brillanti carriere si dimenticano di aver fatto il Grande Fratello. Non so per quale ragione però so per certo che quando li chiami per fare una partecipazione al programma dicono ‘no, no, per carità'”. Comportamenti assai poco corretti.