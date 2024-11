Grande Fratello, spunta la verità dopo mesi: “La ODIANO tutti” | Le parole sono state riprese e sentite, i fan pretendono spiegazioni

Altri colpi di scena si susseguono all’interno del Grande Fratello. Scontri durissimi tra i coinquilini spiazzano social e telespettatori

Questa edizione del ‘Grande Fratello’ ha sperimentato per la prima volta in assoluto l’interazione con il programma gemello che in questo periodo viene trasmesso in Spagna. E proprio a tal proposito lo scambio temporaneo di concorrenti è stato oggetto di accese discussioni.

Del resto le polemiche sono da sempre il sale quotidiano all’interno della Casa più spiata d’Italia, fin dalla sua prima edizione del lontano 2000-2001. E in questo ‘gioco’ dialettico i coinquilini italiani hanno potuto coinvolgere in toto i loro omologhi del ‘Gran Hermano‘.

Uno dei protagonisti dello scambio che ha suscitato un particolare interesse tra gli spettatori è stato Tommaso Franchi, che dopo circa due mesi dall’inizio del reality è stato soprannominato l”idraulico più famoso d’Italia‘.

Franchi proprio qualche giorno fa ha fatto ritorno in Italia dopo una settimana trascorsa in Spagna dove ha avuto modo di vivere secondo lo stile di vita dei concorrenti spagnoli. Dopo aver nuovamente fatto il suo ingresso nel bunker, Franchi ha iniziato a raccontare la sua esperienza agli altri coinquilini.

Grande Fratello, il giudizio è durissimo: non se l’aspettava nessuno

Quello che nessuno si aspettava è che l’idraulico toscano ha iniziato a sparlare apertamente di molti concorrenti del ‘Gran Hermano‘ e in generale della versione ispanica del reality. Tommaso Franchi, in base a quanto riportato dal portale di gossip Biccy.it, avrebbe raccontato fatti e comportamenti altrui che non avrebbe dovuto rivelare.

Un attacco a 360 gradi che potrebbe costargli addirittura una squalifica: il regolamento del reality vieta infatti di raccontare eventi che si verificano all’esterno della casa. Tanto per fare un esempio Franchi avrebbe parlato delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e altre facezie del mondo esterno.

Grande Fratello, l’attacco diretto di Franchi alla concorrente più amata: cosa è successo

I commenti più pesanti però Tommaso Franchi li ha riservati a una delle concorrenti più amate del Gran Hermano, Maica Benedicto. L’idraulico del Grande Fratello ha infatti confessato che la ragazza non sarebbe poi tanto apprezzata e ammirata dagli altri coinquilini.

“Là dentro la odiano tutti, piace solo al pubblico. Non è vero che pulisce sempre come abbiamo visto qua“. Insomma, Tommaso ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e di voler parlare a ruota libera. E chissà se questo suo comportamento così disinvolto possa o meno costargli caro.