Grande successo per la mostra e il concerto dedicati ai 60 anni del tour italiano dei Beatles

Sta riscuotendo un notevole successo di pubblico la mostra dedicata al 60° anniversario del tour italiano dei Beatles, in corso presso il Complesso Monumentale di San Severo al Pendino. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli e organizzata dall’Official Beatles Fan Club Pepperland, proseguirà fino a sabato 28 giugno con ingresso gratuito. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

The Beatles Italian Tour

Inaugurata lo scorso 23 giugno, l’esposizione sta attirando numerosi visitatori, appassionati e curiosi. In mostra, una ricca selezione di memorabilia originali: biglietti d’epoca, locandine, fotografie e oggetti rari messi a disposizione dai collezionisti e soci volontari del fan club. Il percorso espositivo ripercorre i momenti più significativi del tour italiano del leggendario quartetto di Liverpool, che nel 1965 si esibì a Milano, Genova e Roma. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Particolarmente partecipata la giornata del 24 giugno, anniversario del primo concerto italiano dei Beatles a Milano. Per l’occasione si è tenuta una conferenza di Luigi Luppola, presidente del Fan Club e autore del volume The Beatles Italian Tour, che ha raccontato aneddoti e curiosità della tournée. A seguire, l’esibizione dell’artista Bruno Panuzzo, referente del fan club per la Calabria, che ha sapientemente interpretato brani di Peppino di Capri e dei Beatles, coinvolgendo con molto entusiasmo il pubblico. Lo stesso Panuzzo ha introdotto il concerto dei Beat Flowers, tribute band partenopea specializzata nel repertorio dei Fab Four.

Peppino Di Capri

Momento emozionante della serata è stato il saluto in diretta a Freda Kelly, storica segretaria dei Beatles, già ospite in una recente manifestazione del fan club. Durante l’evento è stata consegnata una targa dedicata a Peppino di Capri per la sua partecipazione alla storica tournée del 1965 e ritirata dal figlio Edoardo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’evento si concluderà venerdì 28 giugno, dalle ore 17 alle 19, con una conferenza e un concerto finale ospitati nella sagrestia del complesso monumentale. L’accesso all’ultima giornata sarà consentito esclusivamente su invito.

Luigi Luppula LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Info evento:

349 1353675 – 393 1518521

info@beatlesfanclub.it

© Riproduzione riservata