Grave incidente su via Genazzano a Valmontone: strada chiusa

È accaduto tutto in pochi minuti, ma le conseguenze si faranno sentire ancora per diverse ore. nel tardo pomeriggio di venerdì 2 maggio, un incidente stradale di particolare gravità ha interessato via Genazzano, a Valmontone, all’altezza dei civici 185 e 187, nella zona comunemente nota come “Cruci”.

Un punto critico già noto: la zona Cruci torna a far parlare di sé

Si tratta di un tratto stradale che chi frequenta la zona conosce bene per la sua conformazione non semplice: una curva leggermente cieca, un rettilineo che invita ad accelerare, e qualche accesso laterale poco segnalato.

A seguito dell’impatto – che ha coinvolto due veicoli, anche se la dinamica è ancora in fase di accertamento – le autorità hanno deciso di chiudere completamente via Genazzano in entrambi i sensi di marcia. Una scelta inevitabile non solo per consentire l’intervento dei soccorritori e della polizia locale, ma anche per garantire le operazioni di pulizia e sgombero, rese complesse dalla presenza di detriti e da una perdita di olio sull’asfalto che ha reso il fondo stradale particolarmente scivoloso. 4 i feriti, 2 residenti a Gallicano e altri 2 a Genazzano, uno di loro, il più grave è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

L’impatto sulla circolazione e le alternative per chi si sposta

La chiusura di via Genazzano ha comportato ricadute immediate sulla viabilità ordinaria. Chi era diretto a Genazzano – o da lì proveniva – si è trovato costretto a modificare il proprio itinerario. Le indicazioni ufficiali suggeriscono due alternative praticabili: via Speciano e via della Selce. Entrambe offrono una via di uscita dalla situazione, anche se con qualche rallentamento, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando il traffico su queste arterie tende già a intensificarsi.

È importante segnalare che i collegamenti con Cave non hanno subito variazioni sostanziali. Chi transita in quella direzione può continuare a farlo regolarmente, almeno fino a nuove disposizioni.

Un problema di sicurezza stradale che torna ciclicamente

Chi vive a Valmontone o si muove spesso tra i comuni limitrofi sa bene che via Genazzano è uno di quei punti sensibili del territorio. Gli incidenti, purtroppo, non sono rari. Non si parla sempre di sinistri gravi come quello odierno, ma il numero di interventi dei vigili e delle ambulanze in zona è piuttosto alto. I residenti, da anni, segnalano la necessità di un intervento strutturale: non solo manutenzione del manto stradale, ma anche segnaletica più visibile, limiti di velocità rispettati, e magari qualche dissuasore fisico che costringa a rallentare in prossimità degli incroci più critici.

Oggi, ancora una volta, ci si trova a fare i conti con una situazione che lascia spazio a interrogativi e riflessioni. Non solo sulle responsabilità dell’incidente, che saranno chiarite dalle autorità competenti, ma anche su come si possa prevenire l’ennesimo episodio simile.

Tempistiche e gestione dell’emergenza

Il personale addetto è intervenuto rapidamente. Ambulanza, pattuglie della polizia locale, mezzi per la pulizia: un’organizzazione che, almeno sotto il profilo dell’efficienza operativa, ha funzionato. La strada, tuttavia, rimarrà chiusa fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza. Non sono state comunicate tempistiche precise, ma si dovrà attendere ancora per un ritorno alla normalità.

© Riproduzione riservata