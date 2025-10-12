Grave Incidente su Via Pontina: auto e moto si scontrano, morto un motociclista

Un altro tragico episodio sulle strade di Roma. Nella prima mattinata, un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale sulla via Pontina. Il luogo preciso dell’impatto è il chilometro 12, tra le uscite di Mostacciano e Torrino, in direzione della capitale. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma da quanto è emerso finora sembra che la collisione sia avvenuta con un’automobile. Nonostante il rapido intervento del personale sanitario del 118 giunto sul posto, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Collisione mortale sulla via Pontina tra Mostacciano e Torrino

Subito dopo l'incidente, la polizia stradale ha preso il controllo della situazione per gestire il traffico e avviare i rilievi del caso. Contestualmente, l'ANAS ha deciso di chiudere temporaneamente la carreggiata in direzione Roma per facilitare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. Il traffico veicolare viene deviato al chilometro 12,100 presso lo svincolo di Mostacciano-Torrino, creando disagi significativi agli automobilisti.

La sicurezza stradale a Roma

L'incidente si inserisce purtroppo in una serie crescente di eventi simili che stanno macchiando le statistiche della sicurezza stradale nella capitale. Con questa ultima tragedia, il bilancio delle vittime sulle strade di Roma nel 2025 raggiunge quota 91 morti; includendo anche la provincia si superano i 150 decessi. Numeri che spingono a riflettere sull'urgenza di interventi strutturali e campagne di sensibilizzazione efficaci.

La notizia ha suscitato immediate reazioni da parte dei residenti locali e degli utenti abituali della via Pontina. Molti lamentano una carenza cronica di manutenzione e controllo lungo questo tratto stradale notoriamente pericoloso. Le associazioni dei consumatori chiedono provvedimenti urgenti per migliorare la sicurezza e prevenire ulteriori episodi drammatici.