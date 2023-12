Grave lutto per Lilli Gruber, morta la mamma: aveva 96 anni

(Adnkronos) – Grave lutto per Lilli Gruber. E' morta oggi, 19 dicembre, la mamma della giornalista, Herlinde Deutsch Gruber. La donna aveva 96 anni e, a quanto apprende l'Adnkronos, è morta ad Egna (Neumarkt), in provincia di Bolzano, dove viveva da molto tempo. Il marito, Alfred Gruber, era un imprenditore edile di Cortaccia, paesino su un altopiano della valle dell'Adige. La famiglia di Herlinde abitava ad Egna, 25 chilometri circa a sud di Bolzano. Lilly Gruber ha sempre rivelato di avere avuto un bellissimo rapporto con la mamma. I funerali, a quanto si apprende, si terranno venerdì 22 dicembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Nicola ad Egna. Giovedì 21 dicembre alle ore 19 e venerdì 22 dicembre alle ore 14,30, per la defunta verrà recitato il rosario nella stessa chiesa, San Nicola, ad Egna. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata