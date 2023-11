Grilli arrostiti, formiche e scorpioni in barattolo in vendita sul web: scatta sequestro

(Adnkronos) –

Grilli arrostiti, formiche e scorpioni in barattolo, lecca-lecca con ripieno di verme, caramelle all'aroma di grillo e snack di insetti "aromatizzati alla lasagna". Sono in tutto 49 i prodotti provenienti da Stati extra-Ue ritirati dagli scaffali virtuali del marketplace Etsy.com dopo un'operazione di controllo straordinaria dagli ispettori dell'Icqrf, che hanno rilevato la vendita in Italia generi alimentari non autorizzati. A darne notizia è il Masaf. In Europa, infatti, gli insetti a uso alimentare sono soggetti a normative specifiche che ne regolamentano la commercializzazione e il consumo. In particolare, il Regolamento (Ue) sulle nuove fonti alimentari "novel food" stabilisce che sono considerati nuovi alimenti quei prodotti che non hanno una storia di consumo significativa nell'Unione prima del 15 maggio 1997 e che sono destinati a essere venduti come alimenti o ingredienti alimentari. Di conseguenza, gli insetti utilizzati come fonte di cibo devono essere valutati e autorizzati dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) prima di poter essere commercializzati nell'Unione Europea. "Ringrazio il Dipartimento Icqrf del Masaf che pone in essere una costante attività di monitoraggio e controllo dell'agroalimentare sul web, riconosciuta come 'best practices' dalla Commissione Europea, a tutela del patrimonio eno-gastronomico italiano e del consumatore nazionale", afferma il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Il settore agroalimentare è strategico per l'economia italiana e il nostro Ispettorato, tra i primi al mondo per qualità e numero dei controlli, – sostiene il ministro – con la sua quotidiana azione a tutela del patrimonio agroalimentare, sul territorio e sulla rete, contribuisce a mantenere alta la sicurezza e la qualità sulle tavole degli italiani". —[email protected] (Web Info)

