Grillo torna in stile ‘brigate di cittadinanza’: “È 9° tombino che stappo oggi” – Video

(Adnkronos) – "E' il nono tombino che stappo da stamattina". Beppe Grillo ricompare in un video pubblicato sui social mentre è alle prese con un 'nasone', la tipica fontanella romana, intento a liberarne lo scarico, 'armato' di un bastoncino di plastica bianca per stappare il tombino e mentre si tira sul viso un lembo della camicia a mò di passamontagna. Il richiamo è alle 'brigate di cittadinanza attiva' a cui fece appello dal palco della manifestazione del M5S #BastaVitePrecarie, dello scorso 17 giugno a Roma. "Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, mettete a posto marciapiedi, aiuole, tombini. Fate il lavoro e scappate. Reagite!”, aveva incitato Grillo in quell'occasione. E al suo invito, che tante polemiche aveva scatenato per l'utilizzo del termine 'brigate' e il rifermento ai passamontagna, in molti hanno risposto postando sui social foto e video di azioni di cittadinanza attiva, dalla pulizia di spiagge alla raccolta rifiuti ai marciapiedi ripuliti da erbacce. E oggi tocca a lui, alle prese con le fontanelle di Roma, città in cui il garante del M5S è tornato ieri per due giorni di incontri. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata