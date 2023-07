Gruppo Almawave, accordo The data appeal company con Wevee technologies per mobilità sostenibile

(Adnkronos) – The Data Appeal Company e WeVee Technologies Ltd, azienda europea nel campo della climate tech, annunciano l’avvio di una partnership strategica di durata triennale. La società del Gruppo Almawave – attiva nello sviluppo di soluzioni di vertical AI analytics e nel settore turismo, fintech e location intelligence – spiega che la collaborazione ha un controvalore di 1,6 milioni di euro, con possibilità ulteriori di revenue sharing, ed ha l’obiettivo di dare spinta all’innovazione nel panorama della mobilità elettrica e a promuovere pratiche di trasporto sostenibili in un’ampia area geografica che riguarderà in prospettiva 38 Paesi. Nel dettaglio The Data Appeal Company fornirà a WeVee Technologies dati su luoghi rilevanti – come attrazioni, siti storici, commerciali e turistici – entro un raggio di 1,5 chilometri dalla rete di ricarica pubblica di WeVee Technologies presente attualmente in Europa con oltre 450 mila stazioni. Attraverso il suo mercato, inoltre, WeVee Technologies offre un pacchetto di servizi legati alla mobilità elettrica, tra cui leasing, assicurazione, manutenzione e soluzioni energetiche su misura per aziende e famiglie. La partnership tra The Data Appeal Company e WeVee Technologies si inserisce anche nella strategia del Gruppo Almawave di rafforzare le collaborazioni con realtà altamente specializzate, favorendo l’applicazione dell’AI a più settori. In questo caso, unendo le rispettive competenze e risorse, le società mirano a promuovere un cambiamento efficace nel settore dei trasporti, accelerando il passaggio alla mobilità sostenibile. Valeria Sandei, Amministratore Delegato del Gruppo Almawave, sottolinea che "l’accordo siglato tra The Data Appeal Company e WeVee Technologies dimostra una volta di più quanto l’Intelligenza Artificiale trovi applicazioni concrete, in grado di incidere sul benessere e lo stile di vita delle persone ma anche sull’ambiente e sulla qualità delle nostre città". Sandei evidenzia inoltre che "il bagaglio di competenze altamente specializzate dei professionisti di The Data Appeal Company e le piattaforme proprietarie della società rafforzano ulteriormente il posizionamento del Gruppo Almawave sul mercato europeo, continente in cui le istituzioni continueranno a richiamare a scelte di sostenibilità, al fine di perseguire con sempre maggior convinzione gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite". —[email protected] (Web Info)

