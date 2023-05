Gruppo Cap, Russo confermato ad e Santagostino nuovo presidente

(Adnkronos) – L’assemblea dei soci di Cap Holding, capofila di Gruppo Cap, la green utility pubblica che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo presidente. Yuri Santagostino guiderà l’azienda affiancato da Alessandro Russo in qualità di amministratore delegato e insieme ai consiglieri Luciana Dambra, Karin Eva Imparato e Barbara Mancari. Rimarranno in carica per tre esercizi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

