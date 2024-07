Guadagni meno di 2000€ al mese? Ecco il bonus che spunta in tuo soccorso: puoi richiederlo già da oggi

Non lasciarti scappare il bonus speciale, riservato dallo Stato a chi percepisce uno stipendio inferiore a 2000 euro al mese.

Se la tua retribuzione annua è bassa, corri a fare richiesta per poter usufruire della misura economica prevista dallo Stato italiano.

I cittadini appartenenti ad alcune specifiche fasce reddituali potranno approfittare di sgravi fiscali e contributivi molto importanti.

Scopri se ne hai diritto al bonus per chi guadagna meno di 24.000 euro all’anno e inoltra subito la domanda per ottenere i soldi dal Governo. Non farti sfuggire l’occasione di avvalerti delle agevolazioni create ad hoc per chi ha una busta paga e una RAL ridotta.

Bonus, la misura economica del Governo italiano per chi percepisce gli stipendi più bassi

Il caro vita, dovuto all’aumento dei tassi d’inflazione e alla conseguente crescita di dei prezzi dei beni di prima necessità, è diventato un problema sempre più sentito, al punto tale che lo Stato italiano ha messo a disposizione di una fetta di popolazione diversi bonus. Si tratta di alcune misure economiche specifiche, volte a garantire delle indennità o degli sgravi fiscali ai cittadini con redditi più bassi.

Proprio tra questi rientrano alcuni bonus riservati a chi ha uno stipendio inferiore ai 2.000 euro al mese. Se la tua retribuzione non supera questa cifra, scopri le agevolazioni che puoi ricevere dallo Stato, verifica come si fa a richiederle e quali requisiti bisogna avere per poter presentare la domanda.

La Fiscalità agevolata, il trattamento integrativo e lo sgravio contributivo

Le misure messe a disposizione dal Governo italiano negli ultimi mesi si traducono in indennità vere e proprie, erogate di default dall’Inps in base alla DSU di ciascun contribuente, oppure in agevolazioni fiscali. Ai cittadini con italiani con il reddito più basso lo Stato infatti, ha riservato diversi vantaggi contributivi. Ecco i tre più importanti:

Uno di questi è la fiscalità agevolata, e consiste in un importante sgravio fiscale destinato a chi percepisce uno stipendio di 8.500 euro lordi all’anno. I cittadini con questo requisito reddituale possono essere esentati dall’imposta sul reddito di base.

e consiste in un importante sgravio fiscale destinato a chi percepisce uno stipendio di all’anno. I cittadini con questo requisito reddituale possono essere esentati dall’imposta sul reddito di base. Oltre a questo bonus, esiste anche il trattamento integrativo di 100 euro al mese per chi guadagna tra gli 8.500 e i 15.000 euro l’anno.

di Infine, alle misure appena descritte si aggiunge anche il cosiddetto sgravio contributivo, destinato a chi guadagna meno di 1.923 euro lordi al mese. Si traduce in riduzione di ben 7 punti della quota contributi.

Per non lasciarsi scappare la preziosa opportunità di diventare titolari dei bonus e dei diversi sgravi contributivi, la cosa migliore è rivolgersi al proprio commercialista o al Caf.