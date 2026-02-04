Gualtieri ricorda Ileana Argentin in Campidoglio: l’omaggio di Roma a una vita spesa per i diritti

L’aula della memoria istituzionale di Roma si è riunita martedì 3 febbraio in Campidoglio per l’ultimo saluto a Ileana Argentin. Un momento denso di emozione, chiuso dalle parole del sindaco Roberto Gualtieri, che ha ricordato l’ex parlamentare ed ex consigliera capitolina come una donna capace di lasciare un segno profondo nella vita pubblica del Paese e della Capitale. Il feretro è stato accolto nella Sala della Protomoteca, cornice solenne che ha accompagnato la camera ardente e il saluto delle istituzioni.

Il ricordo del sindaco e il saluto della città

Con voce commossa, Gualtieri ha parlato di “enorme affetto, tanto dolore e profonda gratitudine”, spiegando la scelta del Campidoglio come gesto di riconoscenza collettiva. Roma, ha detto, rende omaggio a una protagonista della vita civile che, con impegno e caparbietà, ha ampliato gli spazi di libertà cittadini. Un ringraziamento pubblico che assume il valore di una promessa: non disperdere l’eredità di chi ha lavorato per una città più giusta e attenta alle persone. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una passione civile che ha segnato le istituzioni

Ileana Argentin ha attraversato decenni di politica con uno stile diretto e concreto. Ex parlamentare, ex consigliera capitolina, ha portato nelle aule istituzionali un’idea di partecipazione fondata sull’ascolto e sulla presenza costante. La sua esperienza non si è mai limitata alla rappresentanza formale: Argentin ha intrecciato il lavoro politico con un’attività quotidiana rivolta a chi restava ai margini, traducendo le istanze in atti, proposte e battaglie riconoscibili. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Disabilità, forza personale e impegno pubblico

Nel suo intervento, il sindaco ha sottolineato un tratto decisivo della sua storia: Argentin non ha mai nascosto la fatica della disabilità. Al contrario, ha scelto di parlarne apertamente, rifiutando silenzi e imbarazzi. Quella condizione è diventata una leva potente, trasformata in energia personale e civile, capace di incidere sul modo di pensare le politiche pubbliche e i servizi. Un esempio che ha cambiato sguardi e prassi, restituendo dignità al tema senza scorciatoie retoriche. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Colori, libertà e uno stile riconoscibile

Gualtieri ha ricordato anche il gusto per la libertà e i colori vividi che Argentin amava indossare, simboli di un carattere indipendente e di una fantasia mai sacrificata al ruolo. Un modo di essere che si rifletteva nel lavoro quotidiano: rigore sulle scelte, apertura nelle relazioni, attenzione alle storie individuali. Elementi che hanno reso la sua presenza riconoscibile e autorevole, dentro e fuori le istituzioni.

L’eredità politica e civile di Ileana Argentin

L’omaggio in Campidoglio non è stato solo un commiato. È stato il riconoscimento di un percorso che ha inciso sulle politiche cittadine e sul dibattito nazionale, lasciando indicazioni chiare su come intendere il servizio pubblico. Le parole del sindaco hanno raccolto un sentimento diffuso, fatto di rispetto e riconoscenza, e hanno fissato un punto fermo: l’esperienza di Ileana Argentin resta un riferimento per chi crede in una politica capace di unire fermezza e umanità, visione e concretezza.