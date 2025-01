Guarda attentamente questa immagine, se scopri due errori in 7 secondi sei da LAUREA immediata, provaci subito

Se pensi di avere una vista da falco, allora il momento di dimostrarlo è questo: mettiti alla prova con il test visivo.

Aguzza la vista e osserva con la massima attenzione questa particolare immagine.

Solo in pochi sanno capire che cosa si nasconde dietro questa illustrazione: in bocca al lupo.

Tira fuori le tue migliori capacità visive perché il tempo che hai a disposizione per svolgere il quiz visivo è davvero pochissimo.

Apri gli occhi e dimostra di che cosa sei capace. Il test visivo non è facile come potrebbe sembrare a una prima occhiata.

Test visivo, individua gli errori e misura la tua capacità di osservazione

Il test visivo è una sfida per chi ha un ottimo spirito di osservazione e lo scopo della sfida è quello di misurare il proprio livello di attenzione. Solo chi sa cogliere al volo tutti i piccoli dettagli può vincere. Ciò che rende il gioco avvincente e utile è anche il limite di tempo massimo consentito per superare il quiz: appena sette secondi.

Dunque se hai voglia di scoprire qual è il livello delle tue capacità, ora fai partire il cronometro e comincia a guardare bene l’illustrazione cercando di coglierne ogni piccolo particolare. All’interno dell’immagine sono nascosti diversi errori. Se riuscirai a scovarne almeno due entro sette secondi, il test visivo per te sarà considerato superato. Mettiti in gioco e in bocca al lupo!

Soluzione, quali sono i paradossi dell’immagine rappresentata

Quest’immagine allegra e giocosa, come abbiamo anticipato, nasconde degli errori visivi. Si tratta di anomalie, paradossi, disegni che rappresentano qualcosa che all’interno dell’illustrazione non potrebbe accadere, almeno stando alle regole della logica.

Su uno degli alberi manca un ramo e c’è un uccellino a due teste. Sull’albero a destra spuntano noci di cocco ma è palese che non si tratti di una pianta da cocco. Non è una palma ma un albero che fa fiori. Inoltre, in alto a destra c’è un sorridente e simpatico volatile di colore blu, che si muove nel cielo a testa in giù. Infine, un uccello vola tenendo le ali verso il basso anziché verso l’alto. Se sei riuscito a scovare tutti questi dettagli bizzarri o illogici, allora hai una vista da falco e ti facciamo i nostri più sentiti complimenti, perché il test visivo è andato benissimo. Se non ci sei riuscito, continua a esercitarti con altre sfide simili a questa che ti permetteranno di migliorare la tua capacità di osservazione grazie all’esercizio.