Guardiola contro l’Eurovision 2023

(Adnkronos) – Pep Guardiola contro l'Eurovision Song Contest 2023. La manifestazione canora più seguita al mondo ha fatto venire il mal di testa al tecnico del Manchester City e non per il volume della musica, ma perché il manager dei campioni d'Inghilterra ha dovuto modificare i programmi in vista del big match con il Real Madrid. La capolista della Premier League domenica affronterà una trasferta cruciale contro l'Everton, che lotta per evitare la retrocessione, tre giorni prima di ospitare il Real Madrid nella gara di ritorno della semifinale di Champions League. Il manager del City avrebbe preferito che lo scontro di Goodison Park si fosse giocato sabato ma a causa dell'Eurovision, in programma domani nel centro di Liverpool, non sarà possibile per motivi di sicurezza giocare la sfida di Premier. Ciò significa che il Real, che è fuori dai giochi per il titolo della Liga e sarà in campo sabato contro il Getafe, avrà un giorno di riposo in più rispetto al City in vista dell'incontro di mercoledì. Guardiola ha detto in conferenza stampa: "Il mio pensiero è solo l'Everton, niente di più. Dopo undici mesi di lavoro per la Premier League, non voglio essere distratto dal Madrid perché non avrò tempo. Beh, non molto, perché giochiamo domenica… Grazie mille. Non lo capisco, ma non voglio più lottare per questo. Dobbiamo adattarci. Non importa, non combatto più contro i calendari. Alla fine non possiamo giocare sabato a causa dell'Eurovision a Liverpool". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata