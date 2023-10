Guerra Ucraina, bambino di 11 anni ucciso in raid Russia nel Donetsk

(Adnkronos) – Un bambino di 11 anni è stato ucciso in un raid missilistico lanciato dalla Russia in Ucraina. Nell'attacco contro il villaggio di Bahatyr, nell'oblast di Donetsk è rimasto ferito anche il fratellino di sei anni. Lo ha riferito la polizia ucraina, aggiungendo che anche la loro madre è rimasta ferita quando l'esercito russo ha colpito il villaggio usando il lanciarazzi multiplo Smerch. L'attacco ha danneggiato 20 case, una chiesa, una scuola, automobili civili e una rete elettrica, ha riferito la polizia su Telegram. Secondo l'ufficio del procuratore generale, la guerra su vasta scala della Russia contro l'Ucraina ha ucciso oltre 500 bambini e ne ha feriti più di 1.100. Tuttavia, i numeri reali relativi alle vittime infantili sono probabilmente molto più alti poiché non tengono pienamente conto dei territori ancora sotto l’occupazione russa, recentemente liberati dalle forze ucraine o teatro di pesanti combattimenti. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

