Guerra Ucraina-Russia, rublo ai minimi da 16 mesi rispetto a euro e dollaro

(Adnkronos) – Crolla il rublo, sceso ai minimi da 16 mesi, segnalando le difficoltà economiche della Russia sottoposta sanzioni per la guerra in Ucraina, con le importazioni che superano le esportazioni mentre crescono i costi del conflitto. La valuta russa ha superato oggi la soglia psicologica di cento rubli per un dollaro. Questa mattina alla borsa di Mosca, ci volevano 101,01 rubli per un dollaro e 110,73 rubli per un euro, riferisce Moscow Times. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata