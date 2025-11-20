Guida Michelin 2026, la Michelin toglie la stella a Gianfranco Vissani: “Da chi siamo giudicati?”

“Da chi siamo giudicati?”, commentava anni fa Gualtiero Marchesi. Marchesi e dopo di lui Vissani sono indubbiamente le figure di riferimento italiane dell’alta cucina. E per alta intendiamo cucina di qualità assoluta, di grande ricerca, di continuo aggiornamento, di conservazione dell’inestimabile patrimonio nazionale di prodotti gastronomici che fanno il vanto dell’Italia nel mondo.
Casa Vissani a Baschi è un laboratorio prezioso di ricerca e conservazione dei migliori prodotti nazionali e internazionali che convergono a Baschi, nella casa di Gianfranco e Luca Vissani e di una brigata di straordinari operatori del gusto guidati dai 2 Vissani, padre e figlio. Da chi siamo giudicati? In riferimento alla guida francese Michelin.
Per quanto ci riguarda le istituzioni italiane e il Ministro della sovranità alimentare Lollobrigida in primis, colui che promuove, e fa bene, una corretta educazione alimentare, potrebbe dire la sua e intervenire a tutela di quello che rappresenta un vero monumento alla cucina italiana, conoscitore di tutte le straordinarie e gustosissime varietà di prodotti gastronomici territoriali di ogni angolo della nostra Italia, punto di riferimento di generazioni di giovani cuochi oggi tra i migliori. Entrando a Casa Vissani a Baschi, avverti di essere nel posto giusto, al momento giusto, per capire il valore inestimabile della cucina italiana. Altro che stelle Michelin. E se c’è qualcuno che ha perso credibilità nella stella tolta a Casa Vissani non è certo Gianfranco Vissani ma la Guida Michelin.
Luca Vissani a Baschi