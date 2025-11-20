Guida Michelin 2026, la Michelin toglie la stella a Gianfranco Vissani: “Da chi siamo giudicati?”

“Da chi siamo giudicati?”, commentava anni fa Gualtiero Marchesi. Marchesi e dopo di lui Vissani sono indubbiamente le figure di riferimento italiane dell’alta cucina. E per alta intendiamo cucina di qualità assoluta, di grande ricerca, di continuo aggiornamento, di conservazione dell’inestimabile patrimonio nazionale di prodotti gastronomici che fanno il vanto dell’Italia nel mondo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Casa Vissani a Baschi è un laboratorio prezioso di ricerca e conservazione dei migliori prodotti nazionali e internazionali che convergono a Baschi, nella casa di Gianfranco e Luca Vissani e di una brigata di straordinari operatori del gusto guidati dai 2 Vissani, padre e figlio. Da chi siamo giudicati? In riferimento alla guida francese Michelin. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per quanto ci riguarda le istituzioni italiane e il Ministro della sovranità alimentare Lollobrigida in primis, colui che promuove, e fa bene, una corretta educazione alimentare, potrebbe dire la sua e intervenire a tutela di quello che rappresenta un vero monumento alla cucina italiana, conoscitore di tutte le straordinarie e gustosissime varietà di prodotti gastronomici territoriali di ogni angolo della nostra Italia, punto di riferimento di generazioni di giovani cuochi oggi tra i migliori. Entrando a Casa Vissani a Baschi, avverti di essere nel posto giusto, al momento giusto, per capire il valore inestimabile della cucina italiana. Altro che stelle Michelin. E se c’è qualcuno che ha perso credibilità nella stella tolta a Casa Vissani non è certo Gianfranco Vissani ma la Guida Michelin. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Luca Vissani a Baschi