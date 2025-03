Guidonia, dipendente muore schiacciato dal cancello dell’azienda

Tragedia questa mattina, 3 marzo 2025, a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, dove un dipendente di una ditta di trasporti ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro. L’uomo, 58 anni, è stato schiacciato dal cancello scorrevole d’ingresso di un’azienda situata in via Gioacchino Bonnet, intorno alle 4 di oggi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore è arrivato davanti all’azienda con la propria auto, è sceso dal veicolo e ha iniziato ad accostare e aprire il cancello. Durante questa operazione, il cancello ha ceduto improvvisamente, travolgendo l’uomo e schiacciandolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno cercato di soccorrere il lavoratore, i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso sul posto, e le forze di polizia, che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. L’ispettorato del lavoro dell’ASL competente è giunto sul posto per verificare le cause dell’incidente e la sicurezza sul luogo di lavoro.

La vicenda ha suscitato profonda commozione nella comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sul corretto funzionamento degli impianti. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ulteriormente la dinamica e verificare se siano state rispettate tutte le normative di sicurezza.

L’incidente evidenzia ancora una volta l’importanza di garantire la massima sicurezza sul luogo di lavoro per prevenire tragedie simili.

