Guidonia. Funerali dei due piloti dell’Aeronautica, “Rimarrete nei nostri cuori”

Sono appena entrati nella Chiesa di Santa Maria di Loreto, a Guidonia, in provincia di Roma, i feretri – avvolti dal Tricolore – del Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano e del Maggiore Marco Meneghello, i due piloti dell’Aeronautica militare deceduti martedì scorso, mentre erano ai comandi dei velivoli U-208A per una missione di addestramento nei pressi della base aerea del 60° Stormo, a Guidonia.



Ad accompagnare le bare l’Onore ai caduti che ha risuonato nel piazzale della Chiesa e il saluto dei militari schierati. Tanti i cittadini presenti e le aurotità. A celebrare i funerali solenni sarà l’Ordinario Militare Monsignor Santo Marcianò. Presente alla cerimonia il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. In segno di lutto oggi in tutte la basi dell’Aeronautica le bandiere sono a mezz’asta.

Omelia Monsignor Marcianò: “Grazie a loro manovra sventata tragedia maggiore”

“Noi non siamo pronti, loro lo erano perchè hanno saputo vivere con intensità”. E’ la frase simbolo dell’omelia celebrata da Monsignor Santo Marcianò per i funerali solenni dei piloti aeronautici Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello, in corso a Guidonia nella Chiesa di Santa Maria di Loreto.



“La loro storia fino all’ultimo gesto di eroismo insegna che non si vive solo per se stessi. Grazie alla loro manovra estrema si è sventata una tragedia di dimensioni maggiori, la manovra estrema non è solo perizia e coraggio- ha detto il religioso- ma è stata ancor più istinto sgorgato dal cuore e umanità profonda dei nostri amici”.

Quanto accaduto “non è un’ombra sul Centenario- ha detto ancora Marcianò nel corso della sua omelia rivolgendosi alla ‘famiglia Aeronautica’- ma la lucerna di cui parla Gesù sul vostro servizio per la giustizia e la pace”.

“Giuseppe e Marco hanno vissuto il rischio, ma non quello di chi sfida la morte perché disprezza la vita. È il rischio previsto in una professione che, se portata avanti fino alla fine, espone al rischio stesso della propria vita per il bene della vita altrui”.

Marcianò ha ringraziato direttamente i due giovani piloti deceduti: “Due vite accomunate da una passione infinita per il volo- ha ricordato- e da una grande competenza nello svolgimento dei propri compiti.

Giuseppe: un’esperienza di istruttore di volo lunga, validissima e richiesta anche all’estero, in Scuole, in Missioni di sostegno alla pace, come pure nel supporto alla Protezione civile per le calamità naturali e i trasporti sanitari. Marco: una dedizione consegnata a compiti diversi, tra i quali il soccorso aereo e il trasporto di pazienti in biocontenimento nell’emergenza pandemica da Covid 19. Due esistenze intense, seppur brevi”.



“Rimarrete nei nostri cuori”, ha concluso il prelato. “Marco e Giuseppe erano con ‘l’abito di lavoro’, con la tuta da volo, “di servizio, potremmo dire, con la divisa; ed è commovente che la morte li abbia colti così, in una pienezza di vita”.

I feretri dei piloti lasciano la piazza

Hanno da poco lasciato la piazza i feretri due piloti Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello, al termine dei funerali solenni che si sono svolti a Guidonia nella Chiesa di Santa Maria di Loreto. (Sim/ Dire)

(Sim/ Dire)

© Riproduzione riservata