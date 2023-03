Guidonia, gruppo circonda 35enne e lo infilza con una spada

Nel comune di Guidonia, in via Giotto, un uomo è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che lo ha infilzato con una spada. L’uomo ha riportato numerose ferite al braccio e all’avambraccio sinistro che gli hanno provocato la lacerazione dei muscoli e dei nervi senza metterlo in pericolo di vita.

La vicenda

L’aggressione è avvenuta in uno stabile occupato da numerose persone, che è stato sequestrato nel 2017 dalla direzione distrettuale antimafia.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone” a Monterotondo, dal quale però è stato trasferito al Sant’Andrea di Roma.

Il racconto del 35enne

Secondo il racconto che il 35enne ha fornito alla polizia del commissariato di Tivoli il gruppo, composto da ragazzi italiani e di nazionalità straniera, è arrivato a bordo di una macchina e subito dopo averlo colpito è fuggito via.

La Squadra mobile della Questura al momento sta indagando sulla vicenda.

