Guidonia Montecelio, 1 milione dal MIT per la ciclovia che collega stazione FS e Colle Fiorito

Un milione di euro per cambiare il modo di spostarsi su uno dei tratti più frequentati dai pendolari: Guidonia Montecelio ha ottenuto un finanziamento da circa 1.000.000 di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per realizzare una ciclovia intermodale che unirà l’attuale stazione FS di Guidonia con la nuova stazione ferroviaria in corso di realizzazione in zona Colle Fiorito. L’obiettivo dichiarato è rendere più immediato il passaggio dal treno alla mobilità dolce, offrendo un collegamento dedicato che riduca dipendenza dall’auto negli spostamenti brevi.

Guidonia Montecelio, 1 milione per la ciclovia: cosa prevede il collegamento fra le due stazioni

Il progetto punta a creare una "bretella" ciclabile che metta in relazione due nodi ferroviari destinati a servire una quota importante di utenti ogni giorno. La parola chiave è intermodalità: non una pista pensata solo per il tempo libero, ma un'infrastruttura che accompagni la routine di chi prende il treno per lavoro, studio o servizi. Collegare l'attuale stazione di Guidonia alla nuova fermata di Colle Fiorito significa, nelle intenzioni, alleggerire i micro-spostamenti su gomma, spesso responsabili di congestione nei pressi degli snodi e di difficoltà di sosta nelle fasce orarie più intense.

Guidonia Montecelio, 1 milione per la ciclovia: il finanziamento del Ministero e il lavoro tecnico del Comune

Da quanto comunicato dall'amministrazione, il via libera alle risorse è arrivato grazie a una preparazione puntuale della documentazione progettuale, curata dall'Ufficio Urbanistica comunale. Vengono indicati, in particolare, l'assessore Paolo Ruggeri e il dirigente Paolo Caracciolo, che hanno seguito l'impostazione tecnico-amministrativa necessaria per presentare un dossier completo e coerente con i requisiti previsti. Un passaggio spesso determinante: avere carte in ordine e un impianto progettuale solido accelera l'accesso ai fondi e riduce il rischio di rallentamenti nella fase successiva, quella che porta ai cantieri.

Guidonia Montecelio, 1 milione per la ciclovia: perché può incidere sulla vita dei pendolari

Il tema non è solo "andare in bici", ma risolvere l'ultimo tratto del viaggio, quello che spesso pesa più di quanto sembri. Chi arriva in treno e deve raggiungere l'altra stazione, oppure un quartiere vicino, oggi finisce facilmente per usare l'auto anche per distanze contenute, con effetti a catena su traffico e parcheggi. Una ciclovia intermodale, se progettata con criteri di sicurezza e continuità, può offrire un'alternativa stabile, rapida e prevedibile, con un beneficio immediato anche per chi non pedala: meno veicoli in circolazione su tratti brevi significa meno pressione sulla viabilità locale.

Guidonia Montecelio, 1 milione per la ciclovia: sicurezza, accessibilità e impatto ambientale

Un percorso dedicato riduce l’esposizione di ciclisti alle strade più trafficate e rende più ordinati i flussi nei pressi delle stazioni, dove convivono auto, autobus, attraversamenti pedonali e soste rapide. L’amministrazione lega l’intervento anche a un’idea di mobilità a basso impatto ambientale: spostare una parte degli spostamenti brevi dall’auto alla bici può contribuire, nel tempo, a ridurre emissioni e rumore, con effetti positivi soprattutto nei giorni feriali. Il punto, però, sarà la qualità dell’opera: continuità del tracciato, segnaletica, illuminazione e connessione efficace con gli accessi ferroviari.

Guidonia Montecelio, 1 milione per la ciclovia: le parole del sindaco Mauro Lombardo

Il sindaco Mauro Lombardo ha definito l’intervento “strategico” per la mobilità sostenibile locale, sottolineando l’integrazione con il trasporto ferroviario e l’utilità per chi si sposta ogni giorno: “Questo progetto favorisce l’integrazione [fra] trasporto su rotaia e mobilità dolce, risponde alle esigenze quotidiane di cittadini e pendolari offrendo un’alternativa sicura, efficiente e a basso impatto ambientale”. Il primo cittadino ha anche ringraziato l’assessorato all’Urbanistica per il lavoro svolto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “per l’attenzione avuta” verso la città.

Guidonia Montecelio, 1 milione per la ciclovia: i prossimi passaggi dopo l’ok ai fondi

Con il finanziamento assegnato, la partita si sposta sulla fase operativa: definizione puntuale del tracciato, procedimenti di gara, cronoprogramma e coordinamento con i lavori della nuova stazione di Colle Fiorito. Sarà questa la fase in cui cittadini e pendolari valuteranno tempi e ricadute reali, anche in termini di eventuali modifiche alla viabilità. L’aspettativa, ora, è che le risorse si traducano rapidamente in un collegamento concreto e funzionale, capace di rendere più semplice il viaggio quotidiano e di dare un segnale netto sulla mobilità sostenibile nel quadrante di Guidonia Montecelio.