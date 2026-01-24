MENU
Guidonia Montecelio, 1 milione dal MIT per la ciclovia che collega stazione FS e Colle Fiorito

Il tema non è solo “andare in bici”, ma risolvere l’ultimo tratto del viaggio, quello che spesso pesa più di quanto sembri.
Di Fabio Vergovich
Il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo
Mauro Lombardo, sindaco di Guidonia

Un milione di euro per cambiare il modo di spostarsi su uno dei tratti più frequentati dai pendolari: Guidonia Montecelio ha ottenuto un finanziamento da circa 1.000.000 di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per realizzare una ciclovia intermodale che unirà l’attuale stazione FS di Guidonia con la nuova stazione ferroviaria in corso di realizzazione in zona Colle Fiorito. L’obiettivo dichiarato è rendere più immediato il passaggio dal treno alla mobilità dolce, offrendo un collegamento dedicato che riduca dipendenza dall’auto negli spostamenti brevi.

Guidonia Montecelio, 1 milione per la ciclovia: cosa prevede il collegamento fra le due stazioni

Il progetto punta a creare una “bretella” ciclabile che metta in relazione due nodi ferroviari destinati a servire una quota importante di utenti ogni giorno. La parola chiave è intermodalità: non una pista pensata solo per il tempo libero, ma un’infrastruttura che accompagni la routine di chi prende il treno per lavoro, studio o servizi. Collegare l’attuale stazione di Guidonia alla nuova fermata di Colle Fiorito significa, nelle intenzioni, alleggerire i micro-spostamenti su gomma, spesso responsabili di congestione nei pressi degli snodi e di difficoltà di sosta nelle fasce orarie più intense.

Guidonia Montecelio, 1 milione per la ciclovia: il finanziamento del Ministero e il lavoro tecnico del Comune

Da quanto comunicato dall’amministrazione, il via libera alle risorse è arrivato grazie a una preparazione puntuale della documentazione progettuale, curata dall’Ufficio Urbanistica comunale. Vengono indicati, in particolare, l’assessore Paolo Ruggeri e il dirigente Paolo Caracciolo, che hanno seguito l’impostazione tecnico-amministrativa necessaria per presentare un dossier completo e coerente con i requisiti previsti. Un passaggio spesso determinante: avere carte in ordine e un impianto progettuale solido accelera l’accesso ai fondi e riduce il rischio di rallentamenti nella fase successiva, quella che porta ai cantieri.

Guidonia Montecelio, 1 milione per la ciclovia: perché può incidere sulla vita dei pendolari

Chi arriva in treno e deve raggiungere l'altra stazione, oppure un quartiere vicino, oggi finisce facilmente per usare l'auto anche per distanze contenute, con effetti a catena su traffico e parcheggi. Una ciclovia intermodale, se progettata con criteri di sicurezza e continuità, può offrire un'alternativa stabile, rapida e prevedibile, con un beneficio immediato anche per chi non pedala: meno veicoli in circolazione su tratti brevi significa meno pressione sulla viabilità locale.

Guidonia Montecelio, 1 milione per la ciclovia: sicurezza, accessibilità e impatto ambientale

Un percorso dedicato riduce l’esposizione di ciclisti alle strade più trafficate e rende più ordinati i flussi nei pressi delle stazioni, dove convivono auto, autobus, attraversamenti pedonali e soste rapide. L’amministrazione lega l’intervento anche a un’idea di mobilità a basso impatto ambientale: spostare una parte degli spostamenti brevi dall’auto alla bici può contribuire, nel tempo, a ridurre emissioni e rumore, con effetti positivi soprattutto nei giorni feriali. Il punto, però, sarà la qualità dell’opera: continuità del tracciato, segnaletica, illuminazione e connessione efficace con gli accessi ferroviari.

Guidonia Montecelio, 1 milione per la ciclovia: le parole del sindaco Mauro Lombardo

Il sindaco Mauro Lombardo ha definito l’intervento “strategico” per la mobilità sostenibile locale, sottolineando l’integrazione con il trasporto ferroviario e l’utilità per chi si sposta ogni giorno: “Questo progetto favorisce l’integrazione [fra] trasporto su rotaia e mobilità dolce, risponde alle esigenze quotidiane di cittadini e pendolari offrendo un’alternativa sicura, efficiente e a basso impatto ambientale”. Il primo cittadino ha anche ringraziato l’assessorato all’Urbanistica per il lavoro svolto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “per l’attenzione avuta” verso la città.

Guidonia Montecelio, 1 milione per la ciclovia: i prossimi passaggi dopo l’ok ai fondi

Con il finanziamento assegnato, la partita si sposta sulla fase operativa: definizione puntuale del tracciato, procedimenti di gara, cronoprogramma e coordinamento con i lavori della nuova stazione di Colle Fiorito. Sarà questa la fase in cui cittadini e pendolari valuteranno tempi e ricadute reali, anche in termini di eventuali modifiche alla viabilità. L’aspettativa, ora, è che le risorse si traducano rapidamente in un collegamento concreto e funzionale, capace di rendere più semplice il viaggio quotidiano e di dare un segnale netto sulla mobilità sostenibile nel quadrante di Guidonia Montecelio.

© Riproduzione riservata
 
