Guidonia Montecelio, al via il primo Film Festival “Professione Cinema”: i dettagli

Dal 28 al 30 marzo 2025, il Teatro Imperiale di Guidonia diventerà il cuore pulsante della cultura cinematografica italiana, ospitando la prima edizione del Guidonia Montecelio Film Festival “Professione Cinema”. Un evento senza precedenti, che si propone di trasformare la città in un vivace polo culturale per appassionati, esperti del settore e cittadini desiderosi di scoprire i nuovi linguaggi del cinema contemporaneo.

“Professione Cinema”, Lombardo: “Occasione per creare spazi di incontro e confronto”

Promosso dalla Città di Guidonia Montecelio e condotto con passione dall’associazione “Villa 26 Academy 26”, il festival vanta come Direttore Artistico Massimiliano Dau, figura di riferimento nel panorama della promozione culturale. A impreziosire l’evento sarà la madrina Emma Nitti, conosciuta al grande pubblico come Grace Hall, che con la sua presenza darà un tocco di eleganza e fascino all’intera manifestazione.

Tre giornate intense di proiezioni, talk e dibattiti vedranno alternarsi registi, attori e professionisti del mondo del cinema in un dialogo aperto con il pubblico. Verranno presentati numerosi cortometraggi, ognuno dei quali concorrerà per aggiudicarsi il titolo di miglior corto, selezionato da una giuria di esperti. Tra i protagonisti della kermesse spiccano i nomi di Momo e Kika, Lallo Circosta, Daniele Vicari, Emanuele Scaringi, Tiziana Triana, Silvia Paonessa e Pierluigi Gigante, tutti pronti a condividere esperienze, storie e riflessioni sul mondo cinematografico. Un aspetto di grande interesse sarà il focus dedicato al finanziamento degli audiovisivi, un tema di estrema attualità e rilevanza per il futuro del cinema indipendente e della produzione nazionale. Domenica mattina, inoltre, sarà riservata una speciale proiezione dedicata ai più piccoli con il film “Il robot Selvaggio”, un’opportunità unica per avvicinare i bambini al mondo del cinema e stimolare la loro curiosità artistica.

Il festival non è solo un’occasione per celebrare la settima arte, ma anche per riflettere sul legame profondo tra il territorio di Guidonia Montecelio e il cinema. Come ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Claudio Zarro: “Il nostro territorio ha sempre avuto un rapporto importante con il mondo del cinema, a partire da ‘Mamma Roma’ di Pasolini, passando per i ‘Barbieri di Sicilia’ di Franco e Ciccio, fino ad arrivare a ‘Pantafa’ di Emanuele Scaringi con Kasia Smutniak. Il festival racchiude momenti di confronto col pubblico e con attori e registi, consolidando una tradizione culturale che vive nel cuore della nostra comunità”.

Anche il Sindaco Mauro Lombardo ha voluto esprimere il suo entusiasmo per l’iniziativa: “Gli appuntamenti culturali rappresentano momenti nei quali una comunità costruisce, racconta e riafferma la propria identità. Ogni iniziativa culturale diventa un’occasione per creare spazi di incontro e confronto collettivo. La crescita culturale non si misura dalla quantità degli eventi, ma dalla loro capacità di generare connessioni, significati e opportunità di sviluppo personale e territoriale”.

