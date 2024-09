Guidonia, open day carta d’identità: le date

Il Comune di Guidonia Montecelio organizza nuovi open day per ridurre le liste d’attesa per le carte d’identità elettroniche nel prossimo fine settimana. Attualmente, i tempi di attesa per gli appuntamenti ordinari sono di 4-5 mesi, con le prime date disponibili tra gennaio e febbraio per chi prenota ora.

Nel weekend il prossimo open day

Sabato 28 e domenica 29 settembre, gli uffici demografici saranno aperti in via straordinaria senza necessità di prenotazione. Sarà possibile richiedere il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), certificati e pratiche di residenza. L’ufficio elettorale sarà aperto per il ritiro delle tessere elettorali dei neo-maggiorenni.

«Per quanto riguarda la richiesta di una nuova Cie – specificano da Palazzo Guidoni – è necessario presentarsi muniti di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento».

Gli sportelli saranno aperti dalle 8:30 alle 13:30 presso il Municipio centrale e le delegazioni di Villanova, Villalba e Colleverde.

Una iniziativa per snellire i tempi di attesa

Il sindaco Mauro Lombardo afferma: «Si tratta di un’iniziativa che si aggiunge a quelle già realizzate in precedenza e che consente di accedere all’apertura straordinaria degli uffici. In questa maniera sarà possibile soddisfare, in prevalenza, le richieste di rilascio delle carte d’identità elettronica».

Chi ha già un appuntamento può approfittare di questa opportunità, ricordandosi di disdire la prenotazione precedente. I tempi di attesa nelle cinque sedi comunali variano attualmente tra i quattro e i cinque mesi. Il vicesindaco e assessore al Personale Paola De Dominicis commenta: «Questi open day raccolgono sempre un particolare riscontro da parte dei cittadini e, quindi, grazie anche alla disponibilità del personale comunale, siamo riusciti a programmarne altri».

Carenza di personale in Comune

Il Comune sta affrontando una carenza di personale, avendo perso 30 impiegati nell’ultimo anno, di cui 13 all’Anagrafe. Si prevede l’arrivo di 26 nuove unità tramite mobilità volontaria, ma solo nuove assunzioni potranno ridurre significativamente i tempi di attesa, con l’obiettivo di raggiungere un massimo di un mese.