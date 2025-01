Guidonia, via alle multe online: ecco il sito che sostituirà le raccomandate

A Guidonia Montecelio debutta un nuovo sistema digitale per la gestione delle multe, che sostituisce le tradizionali raccomandate con notifiche online. Questo progetto rientra nel PNRR, nell’ambito della Missione 1 dedicata a “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella Pubblica Amministrazione,” ed è stato reso possibile grazie alla piattaforma Send di PagoPA Spa.

Ridurre i tempi di gestione, l’obbiettivo del comune

Il Comune punta a ridurre i tempi di gestione e i costi legati alla comunicazione, migliorando anche la reperibilità dei destinatari. L’adozione del sistema digitale consente di inviare le notifiche a un costo ridotto per i cittadini, che pagheranno 4,50 euro invece dei 15 richiesti per una raccomandata tradizionale. Inoltre, il rischio di mancato recapito viene abbattuto, mentre il pagamento può essere effettuato comodamente online utilizzando Spid o carta d’identità elettronica.

Come funziona il sistema digitale

Il funzionamento è semplice. La polizia municipale carica le multe sulla piattaforma Send, e i cittadini possono visualizzarle accedendo al sito notifichedigitali.pagopa.it. Per ricevere gli avvisi, è possibile scegliere tra email, SMS o l’app IO, registrando i propri dati. Chi dispone di una PEC registrata presso l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali o direttamente su Send riceverà l’avviso nella posta certificata, con valore legale pari a quello della raccomandata con ricevuta di ritorno. Se la notifica digitale fallisce, il sistema tradizionale rimane comunque attivo.

Nel futuro si digitalizzerà tutto

Per ora il servizio riguarda esclusivamente le multe, ma è prevista un’estensione a tutte le comunicazioni con valore legale. Il piano di digitalizzazione del Comune prevede un investimento di 5 milioni di euro, parte dei 20 milioni finanziati dal PNRR per Guidonia Montecelio. Tra gli interventi, spiccano la creazione di un nuovo sito web, il trasferimento degli archivi comunali in cloud e l’integrazione delle piattaforme digitali nazionali come Spid e PagoPA.