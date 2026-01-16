Gusto, L’Altro Frantoio a Boville Ernica: tradizione ciociara, mano contemporanea

La cucina de L’Altro Frantoio, ristorante di Boville Ernica (Frosinone), continua a muoversi nel solco della tradizione ciociara, con una dichiarazione d’intenti che è già un programma: “Tradizione, Innovazione, Passione”. Il menu invernale 2026 mette in fila piatti riconoscibili e rassicuranti, ma costruiti con attenzione alla forma e alla sostanza, come recita la linea del progetto gastronomico.

Menu invernale de L’Altro Frantoio: la Ciociaria si racconta in tavola

Il tratto che emerge dalle proposte è chiaro: sapori di territorio e lavorazioni curate, senza effetti speciali. La carta dei primi piatti punta su pasta fresca, grandi classici rivisti con equilibrio e ingredienti che richiamano l'inverno: funghi, pancetta, vellutate, ortaggi e formaggi.

Cannellone dell’Altro Frantoio (10 euro): un piatto “caldo” anche nel profilo aromatico, con pasta fatta in casa, ripieno di carne con salsa al pomodoro e crema al parmigiano. Accanto, i Tonnarelli con Zucca, pancetta croccante e porro fritto (10 euro) che mettono al centro la materia prima e un condimento pulito, da cucina che lavora sulla precisione.

Non manca un primo che gioca su colore e consistenze: Risotto al cavolfiore con salsiccia dolce (10 euro), pensato per chi cerca una spinta di gran gusto, tipica di stagione. Chiude la sezione un omaggio ai sapori romani, con una tecnica di presentazione più attenta: Scialatiello cacio e pepe su cialda di parmigiano (10 euro).

Menu de L’Altro Frantoio: i secondi, carne e piatti “di casa”

Nella parte dei secondi il menu invernale 2026 de L’Altro Frantoio parla soprattutto di brace, tagli di carne e ricette di impronta domestica. La Tagliata di manzo con rucola e pachino (17 euro) e la Bistecca di manzo con patate al forno (17 euro) sono scelte immediate, pensate per chi desidera un piatto pieno, coerente con i mesi freddi.

La scelta dei secondi è molto ampia e appagante:

Brasato di manzo cotto a basse temperature, sfumato a vino rosso, su crema di patate e terra di pane (15 euro); Costolette di maiale, marinate con broccoletti spadellati (15 euro); Bistecca di maiale umbra alla piastra con patate al forno (12 euro); Tagliata di tacchino su vellutata di carote e pancetta croccante (12 euro); Zuppa di fagioli con salsicce e salsa al caciocavallo affumicato (10 euro); chiude la sezione un piatto-bandiera: Parmigiana di melanzane dell'Altro Frantoio (10 euro), richiamo diretto a una cucina di memoria, fatta di gesti ripetuti bene.

Costolette di maiale, marinate con broccoletti spadellati

Dolci e frutta, finale leggero ma curato

Il reparto “Dolci e Frutta” mantiene la stessa linea: poche proposte, leggibili, con un’idea chiara. Mousse di ricotta con cioccolato fondente, pere e crumble di farina di mandorle (5 euro); Sfera di Namelaka al cioccolato bianco, con frutti di bosco (5 euro); Gnacche al cocco con caramello e pasta kataifi croccante (5 euro). La frutta è proposta a 4 euro, scelta essenziale per chi preferisce chiudere in modo semplice.

Menu invernale de L’Altro Frantoio: attenzione a esigenze alimentari e accoglienza

Nel menu compare anche un’indicazione esplicita: “Gluten Free / Vegan” e rappresenta un dettaglio che racconta molto del presente della ristorazione: l’attenzione alle esigenze alimentari non è più un “extra”, ma una forma concreta di ospitalità.

L’Altro Frantoio è a Boville Ernica (FR). Per informazioni e prenotazioni, questi i contatti: 0775 379749 e 334 3736981, e l’email altrofrantoio@gmail.com.