“Ha avuto tante sofferenze”: la Balivo non crede alle sue orecchie | L’ospite esce allo scoperto dopo anni: pubblico senza parole

Momenti di grande commozione a ‘La volta buona’, il talk show condotto da Caterina Balivo. Un’ospite ha parlato della sua illustre mamma

Continua ad avere successo il talk show che da due anni sta catturando l’attenzione di milioni di spettatori nel primo pomeriggio di Rai Uno. Stiamo parlando di ‘La Volta Buona‘, il programma condotto da Caterina Balivo giunto alla sua seconda edizione.

La conduttrice diventata ormai una colonna dei palinsesti della RAI accoglie quotidianamente sul suo salotto una serie di ospiti, in gran parte appartenenti al mondo dello spettacolo. Attrici e attori di grido, altri conduttori, cantanti e interpreti di primi piano.

C’è chi ha paragonato il programma della Balivo a ‘Verissimo‘ condotto da Silvia Toffanin. In effetti qualche similitudine si può cogliere, soprattutto nello stile e nei contenuti delle interviste realizzate dalla presentatrice ed ex modella di origine napoletana.

Una delle ultimi ospiti a sedersi davanti alla Balivo è stata un’attrice e modella, primogenita di una delle attrice più celebri della storia del cinema. La star a cui facciamo riferimento è la leggendaria Ornella Muti, la figlia è Naike Rivelli.

Caterina Balivo è sconvolta, non può credere a quanto ascoltato: eppure è tutto vero

Nel corso della conversazione con la cinquantenne attrice e cantante, la Balivo ha voluto parlare soprattutto del rapporto tra lei e la celebre mamma. Naike a sorpresa si è detta convinta che Ornella Muti non abbia mai incontrato un uomo che l’ha veramente amata per quello che è.

Una dichiarazione che ha lasciato di sasso tutti i presenti in studio, compresa la stessa Balivo. “Penso che mia madre non abbia mai trovato qualcuno che l’ha amata perché si chiama Francesca Rivelli e non Ornella Muti“.

Caterina Balivo, le parole su Ornella Muti commuovono tutti: è incredibile

Naike ha infine aggiunto un particolare pazzesco che ha fatto commuovere sia il pubblico che i telespettatori. La primogenita della grande attrice romana ha infatti rivelato la triste e malinconica condizione a cui la madre sarebbe costretta da tantissimi anni.

“La vedo così sola, ha avuto tante sofferenze. Sono ormai 15 anni senza una carezza da un compagno“. Parole del tutto inaspettate, soprattutto se riferite a una delle donne più belle d’Italia e forse del mondo. Eppure la bellezza da sola non è sufficiente a trovare il vero amore. Nella vita bisogna essere predisposti a nuove conoscenze e, soprattutto, lasciarsi andare il passato alle spalle.