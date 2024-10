“Hai costretto tuo marito”: Sonia Bruganelli, cosa ha preteso da Bonolis | Retroscena agghiacciante

Emergono sgradevoli retroscena in merito ai rapporti tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. L’imprenditrice e influencer finisce sotto accusa

“Ora che non sono più la moglie di, sono diventata il bersaglio preferito della critica“. È questo il refrain con cui Sonia Bruganelli si presenta ad ogni sua partecipazione a un programma televisivo. La stessa formula ha utilizzato in seguito alle sue prime uscite, non proprio memorabili, come concorrente di ‘Ballando con le stelle‘.

Le continue frecciate speditele da Selvaggia Lucarelli hanno mandato su tutte le furie l’influencer e imprenditrice le cui performance, almeno in queste prime puntate, nello show condotto da Milly Carlucci non hanno trovato il gradimento di giurati e pubblico.

L’ex coniuge di Paolo Bonolis ha dunque iniziato questa nuova esperienza televisiva con il piede sbagliato. E come se questo non bastasse, nei suoi confronti stanno piovendo accuse molto pesanti da parte di figure molto importanti nella carriera televisiva del suo ex marito.

Non è un mistero del resto che Sonia Bruganelli non abbia mai suscitato particolare simpatia nel mondo dello spettacolo, a quanto pare a causa di qualche spigolosità caratteriale di troppo. E proprio a conferma di tutto questo arrivano parole pesantissime contro di lei.

Sonia Bruganelli, le accuse pesano come un macigno: non ci sono scuse che tengono

In più occasioni la bionda imprenditrice romana, che ha sempre dato l’impressione di voler sfruttare appieno il suo status di ‘moglie di’ è stata criticata e investita di contumelie di vario tipo. In questo caso però l’accusa è molto specifica e circostanziata.

“Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza“.

Sonia Bruganelli, che batosta: l’ex collaboratore di Bonolis è durissimo

Il post dal contenuto inequivocabile appartiene a Marco Salvati, autore di ‘Avanti un altro‘, programma iconico della carriera di Paolo Bonolis. E il riferimento è proprio allo show che il conduttore romano ha presentato per anni sulle reti Mediaset.

Non è chiaro quale sia il motivo che ha spinto la Bruganelli a fare pressioni sull’ormai ex marito e per qual ragione l’obiettivo fosse proprio l’allontanamento di Salvati. Sta di fatto che l’atmosfera intorno alla figura della manager romana si fa sempre più pesante.