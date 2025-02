Hai difficoltà a dormire? Ora lo Stato ti dà il BONUS | Questi i requisiti per richiederlo: se sbadigli, è tuo per forza

bonus per chi ha l'insonnia -Ilquotidianodellazio.it-fonte-pixabay-StockSnap

Se hai problemi di sonno sappi che potresti ricevere molti soldi dallo Stato italiano, grazie a questo nuovo bonus.

Bonus, l’agevolazione per chi soffre di insonnia

I problemi di insonnia sono un fastidio che compromette la qualità della vita e la produttività sul lavoro ma anche i rapporti sociali. Durante il sonno infatti si compiono tantissimi processi di rigenerazione delle cellule e vengono elaborate tante informazioni dal sistema nervoso centrale. Dormire non corrisponde a mettere in pausa il nostro corpo, come si potrebbe pensare ma a farlo funzionare.

Chi soffre in modo prolungato o costante di sonno disturbato, difficoltà a addormentarsi e risvegli frequenti potrebbe avere una vera e propria patologia. Lo Stato italiano garantisce ai cittadini che soffrono di questa specifica malattia un‘agevolazione speciale. Scopri subito di che cosa si tratta e verifica a chi spetta e a chi no per sapere se puoi farne richiesta anche tu.

Il contributo sanitario erogato dall’INPS

Il bonus in questione è stato introdotto per una specifica categoria di cittadini e può essere sfruttato da chi soffre di insonnia. Si tratta di un’agevolazione legata al bonus garantito a chi affronta spese di natura sanitaria per via dei problemi di tiroide. Le patologie a carico della tiroide infatti, purtroppo, provocano variazioni di peso corporeo e tanti altri effetti spiacevoli, tra cui proprio i disturbi del sonno.

Si tratta del cosiddetto bonus tiroide, riservato a chi ha carcinomi tiroidei o gozzo, oppure ipotiroidismo. Per poterne usufruire occorre sostenere una visita dalla Commissione medica dell’Inps, a seguito della quale si otterrà il certificato attestante una delle patologie legate alla tiroide. Dopo la presentazione della documentazione medica, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale provvederà a erogare a chi ne ha diritto un assegno mensile che va dai 286 euro ad un massimo di 550 euro. Per diventare titolari del bonus tiroide infatti, occorre avere un grado di invalidità del 74% minimo. e l’importo del contributo varia in base alla percentuale di invalidità.