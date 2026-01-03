Hai mentito nel Curriculum? Licenziamento immediato e si rischia anche il reato: cosa dice il Tribunale di Roma

Mentire sul curriculum vitae per apparire più qualificati resta una tentazione diffusa, soprattutto in selezioni competitive. Ma la scorciatoia può trasformarsi in un boomerang: non solo perché l’azienda può scoprire l’inganno anche dopo l’assunzione, ma perché una falsità “spendibile” per ottenere il posto può far saltare in un attimo il rapporto di fiducia, fino al licenziamento per giusta causa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A ribadirlo è il Tribunale di Roma con la sentenza n. 10463/2025, depositata nel 2025, che ha confermato la legittimità del recesso per dichiarazioni preassuntive risultate non veritiere.

Curriculum falso, licenziamento per giusta causa: il principio richiamato dal Tribunale di Roma

Il punto centrale, spiegano i giudici, non è solo “la bugia” in astratto, ma l’effetto che produce: se l’assunzione (o condizioni migliori di assunzione) viene ottenuta grazie a informazioni false su esperienza, mansioni svolte, durata di impieghi o titoli mai conseguiti, il datore di lavoro può ritenere irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario. È il presupposto tipico della giusta causa: una frattura che rende impossibile proseguire anche per un solo giorno. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Curriculum falso, licenziamento immediato: il caso dell’hostess e le verifiche aziendali

Nel caso esaminato, una donna era stata assunta a tempo indeterminato come assistente di volo senza passare da un periodo di prova, proprio grazie al profilo professionale presentato nel CV e ribadito in mail e colloqui. Dopo l’ingresso in azienda, però, controlli interni hanno messo in discussione quel racconto. L’elemento che fa la differenza è la “spendibilità” della falsità: non un dettaglio marginale, ma un’informazione determinante ai fini della selezione e della stabilizzazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Curriculum falso, licenziamento e reato: quando scatta anche il profilo penale

Sul piano penale non esiste un automatismo valido per ogni contesto, ma il confine diventa sensibile quando le dichiarazioni false confluiscono in atti formali. Se, per esempio, si firma una dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge per ottenere certificazioni o abilitazioni, la falsità può assumere rilievo ulteriore.

In ambito pubblico, o quando si dichiarano qualità personali non vere in documenti destinati a procedure ufficiali, la giurisprudenza ricorda che possono configurarsi ipotesi di reato, oltre alle conseguenze lavoristiche.

Curriculum falso, licenziamento e “codice disciplinare”: perché non serve l’avviso in bacheca

Un passaggio ricorrente in vicende simili riguarda la difesa di chi sostiene di non aver visto un elenco aziendale di divieti e sanzioni. Il Tribunale, nel solco di un orientamento consolidato, valorizza un principio semplice: quando la condotta è percepibile come gravemente scorretta e contraria ai doveri di lealtà e buona fede, non serve un “promemoria” aziendale per capire che si rischia il posto.

Curriculum falso, licenziamento anche dopo anni: cosa devono sapere candidati e aziende

La lezione pratica è netta: un controllo può arrivare in qualsiasi momento, specie quando emergono incongruenze su mansioni, date, ruoli, società indicate o referenze. Per chi cerca lavoro, l’unica strategia sostenibile resta la trasparenza: valorizzare risultati reali, aggiornare competenze documentabili, spiegare eventuali vuoti con chiarezza.

Per le aziende, invece, la sentenza richiama l’importanza di procedure di verifica coerenti e contestazioni disciplinari puntuali, perché la tenuta del provvedimento passa anche dal rispetto delle regole e dalla tracciabilità dei controlli.