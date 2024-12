Hanno chiamato il prete, non c’è niente da fare | La Toffanin in lacrime lo ha scoperto a Verissimo, vero dramma familiare

Un momento a dir poco struggente è quello andato in onda nell’ultima puntata di Verissimo. Silvia Toffanin si è commossa come non mai

Da oltre vent’anni ‘Verissimo‘, il talk show del fine settimana in onda su Canale 5, accoglie le rivelazioni e le confessioni di personaggi di grido del mondo dello spettacolo che al cospetto della conduttrice Silvia Toffanin si aprono a confidenze che mai avevano fatto in precedenza.

Un cliché andato puntualmente in scena anche nell’ultima puntata del terzultimo week end di questo 2024 quando l’ex Letterina di Passaparola ha ospitato nel suo salotto una star della televisione italiana di origine statunitense.

Silvia Toffanin grazie ai modi garbati e a un’eleganza piuttosto rara tra i conduttori televisivi riesce a far aprire il cuore dei suoi interlocutori che raccontano volentieri episodi inediti della propria vita senza sentirsi a disagio.

È quanto accaduto anche in questa occasione quando tra gli ospiti la Toffanin ha accolto la showgirl, cantante e modella americana Justine Mattera che arrivò in Italia per la prima volta nel lontano 1994 per completare i suoi studi universitari in storia dell’arte.

Silvia Toffanin non trattiene le lacrime, il racconto struggente le ha tolto il sorriso

La Mattera è stata per anni una star del piccolo schermo e anche della musica internazionale. Ma al cospetto della Toffanin ha voluto raccontare un episodio finora inedito della sua vita, un momento che definire drammatico è un eufemismo.

La showgirl americana ha infatti svelato di aver corso il rischio di perdere sua sorella a causa di un grave problema di salute. La giovane donna ha lottato in un ospedale tra la vita e la morte, tanto che i medici avevano detto a Justine Mattera come ci fosse ben poco da fare.

Silvia Toffanin è distrutta, la commozione è inevitabile

“Mi hanno chiamato dicendomi che non c’era più niente da fare e c’era anche il prete. Mi hanno chiesto se avessi voluto dire qualcosa”. Per fortuna grazie a un miracoloso e salvifico trapianto di cuore la sorella di Justine Mattera ha avuto salva la vita.

I medici hanno interpretato quella guarigione come un autentico miracolo. Un miracolo reso possibile grazie al suddetto trapianto di cuore ottenuto da una ragazza di appena diciotto anni. Al termine del racconto la showgirl statunitense ha confessato alla sorella quanto fosse importante per lei: “Adesso che ti ho ritrovato non ti perderò più. Io sarò sempre al tuo fianco. Non litigheremo più“. Silvia Toffanin a quel punto è crollata e si è lasciata andare a un pianto liberatorio.