Hard Rock Cafe festeggia il suo 52mo compleanno

(Adnkronos) – Una nuova candelina si aggiunge alla torta di Hard Rock Cafe che il 14 giugno si prepara a festeggiare il suo 52° compleanno. Era il 1971 quando due giovani studenti americani Isaac Tigrett e Peter Morton, guidati dal motto ‘Love All – Serve All’, aprirono a Londra il primo Hard Rock Cafe, dove tutti senza alcun tipo di discriminazione, né razziale né sociale, trovavano un posto. Dopo che Eric Clapton chiese di appendere la sua chitarra nel Cafe londinese, Tigrett e Morton capirono, che l’idea vincente per far funzionare il brand era quella di combinare musica, memorabilia di celebri rock star e cibo, per far vivere agli ospiti un'esperienza unica in qualsiasi parte del mondo. Per onorare i fondatori del marchio e celebrare il compleanno del brand, mercoledì 14 giugno 2023, gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia, in orario di apertura a partire dalle 11.00 e per i primi 71 minuti, faranno assaporare i loro Country Burgers, uno dei primi Burger di Hard Rock, al prezzo simbolico di 0,71 centesimi. In autentico stile Hard Rock, ogni Cafe spegnerà le candeline insieme ai fan per festeggiare in contemporanea anche i 50 anni dell’iconica Classic T. La maglietta bianca con logo Hard Rock Cafe diventata popolare quando nel 1973 il primo Cafe di Londra sponsorizzò una squadra di calcio locale mettendo sulle t-shirt il logo che l’artista Alan Aldridge, illustratore britannico noto per le copertine psichedeliche degli album dei Beatles, anni prima aveva disegnato per i menù. Le magliette inutilizzate furono restituite al Cafe e poi regalate ai clienti più affezionati, diventando il fenomeno mondiale che tutti conosciamo. Per celebrare questi avvenimenti speciali, i tre Cafe italiani proporranno nel corso di tutta la giornata iniziative e offerte speciali abbinando, come da tradizione, food di qualità a buona musica. Per il cafe di Firenze, l’occasione per festeggiare sarà duplice in quanto il Cafe di via Brunelleschi festeggia anche il suo 12° compleanno. A partire dalle 21.00 è previsto il concerto dei Killer Queen la prima cover band dei Queen in Europa attiva dal 1995, composta da alcuni tra i migliori musicisti dell’area fiorentina e riconosciuta da We Will Rock You (official italian Queen fan club) come "tribute band ufficiale" per l'Italia. Special guest della serata Giacomo Voli, il cantautore emiliano polistrumentista dalla spiccata anima rock vincitore dell’edizione 2021 di All Together Now. A chiudere la serata il taglio della torta in pieno stile Hard Rock. Il cafe di via Veneto a Roma per la serata di festeggiamenti propone invece a partire dalle 19.30 uno speciale dj set dedicato agli anni ’70, alla consolle il dj Fabio Villanis che catapulterà gli ospiti del locale nelle atmosfere e nel sound che hanno visto nascere il fenomeno di Hard Rock Cafe nel mondo. Immancabile il taglio della torta nel pomeriggio a partire dalle 16.30 offerta a tutti i rockers di passaggio al cafe. A Venezia l’Hard Rock Cafe di Bacino Orseolo brinda al 52° compleanno del brand con la consolle di Dj Christian Effe, che dalle 19.00 accompagnerà i festeggiamenti remixando i pezzi più ascoltati, cantati e ballati di sempre, per una serata di puro divertimento, dove non mancherà il taglio della torta. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata