Harry, Meghan e…Sharon Stone: il rapporto che non ti aspetti | Ennesimo scandalo nella Royal Family? Parla l’attrice

Clamorose inedite rivelazioni in merito si duchi del Sussex, i principi Harry e Meghan che da tempo vivono negli Stati Uniti vicino a Los Angeles

La spaccatura creatasi all’interno della famiglia reale inglese non sembra più ricomponibile. I rapporti tra i due figli del re Carlo e di Lady Diana sono da tempi ridotti ai minimi termini e ormai tutti dalle parti di Buckingham Palace sembrano convinti dell’impossibilità di un riavvicinamento.

Da una parte i principi del Galles, William e Kate, ligi ai doveri e ai compiti che il ruolo ruolo gli impone. Dall’altra i duchi del Sussex, Harry e Meghan, capaci di rompere drasticamente con il resto della famiglia ed entrambi allergici ai rigidi protocolli della vita monarchica.

Il secondogenito di re Carlo d’Inghilterra e l’ex attrice americana vivono da più di un anno negli Stati Uniti, in California, dove si sentono liberi di agire lontani anni luce dai rituali della Royal Family.

Proprio per queste ragioni sembra davvero impossibile che le relazioni tra i due fratelli possano tornare quelli di un tempo. In questi giorni però quanto accaduto a Los Angeles ha turbato e scosso profondamente i duchi del Sussex.

Harry e Meghan, tutta la verità su di loro: i dettagli

I devastanti incendi capaci di distruggere interi quartieri della città simbolo della California hanno mandato in rovina centinaia di migliaia di persone che a causa delle devastazioni prodotte dalle fiamme non possiedono più niente.

Ville e appartamenti inceneriti e migliaia di persone costrette e dormire in mezzo alla strada. Tra coloro che più si sono impegnati nella gara di solidarietà nata spontaneamente spiccano proprio i nomi di Harry e Meghan.

Harry e Meghan, altro che snob: Sharon Stone svela tutto

A smentire tutte le voci che parlano di una coppia arrogante e snob è una loro illustre vicina di casa, la grande attrice Sharon Stone. La straordinaria e provocante protagonista di ‘Basic Instinct‘ nel corso di una lunga intervista concessa al ‘Mirror‘ ha tessuto le lodi dei principi del Sussex.

“Harry e Meghan non sono venuti qui per vivere nella nostra comunità, ma per farne parte. Questo è grandioso. Loro sono parte della nostra comunità, sono diventati una parte generosa, premurosa e partecipativa della nostra comunità. Non sono qui per dire ‘Vorresti baciarmi il sedere?‘”.