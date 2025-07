Harry Potter torna nei supermercati con i nuovi snack by Witor’s: la magia del ritorno a scuola è tutta da gustare

Anche quest’anno, l’inizio della scuola avrà un sapore speciale. Dal prossimo settembre, gli scaffali della grande distribuzione e lo shop online di Witor’s si riempiranno di cioccolato, biscotti e snack ispirati al mondo di Harry Potter, frutto della consolidata collaborazione tra l’azienda cioccolatiera italiana e la saga più amata di sempre.

Un rientro a scuola con la nuova linea Harry Potter firmata Witor’s

L’operazione, lanciata per la prima volta nel 2023, si è rivelata uno dei casi di successo più notevoli nel segmento snack & licensing, con prodotti diventati veri oggetti da collezione. Per il terzo anno consecutivo, Witor’s rinnova la magia, rilanciando la linea con una veste grafica completamente aggiornata, ispirata alla nuova serie TV in arrivo su Hogwarts, e una serie di nuovi gusti e formati capaci di conquistare grandi e piccoli.

Ma questa non è solo un’operazione nostalgia o marketing: è anche un esempio concreto di come innovazione, filiera certificata e branding possano incontrarsi e generare valore reale per consumatori e aziende.

Packaging inedito e ricette ispirate a Hogwarts: il cioccolato come esperienza

Quello proposto da Witor’s non è un semplice prodotto dolciario, ma un piccolo mondo incantato racchiuso in ogni confezione. I nuovi packaging, rinnovati in occasione dell’uscita della nuova serie televisiva, richiamano le atmosfere gotiche e fiabesche di Hogwarts, con colori intensi, motivi grafici ispirati alle casate e finiture premium. Ma è il contenuto che convince davvero.

Le Tavolette Casate (da 40g) sono il cuore della collezione: tre proposte originali pensate per riflettere spirito, sapore e carattere delle più celebri case di Hogwarts.

White Chocolate Crunchy Cookies : per i coraggiosi, una tavoletta al cioccolato bianco con granella croccante, perfetta per chi affronta ogni sfida con dolcezza e decisione.

: per i coraggiosi, una tavoletta al cioccolato bianco con granella croccante, perfetta per chi affronta ogni sfida con dolcezza e decisione. Dark Chocolate Golden Crystals : cioccolato fondente con cristalli caramellati, dedicata a chi ama distinguersi con eleganza.

: cioccolato fondente con cristalli caramellati, dedicata a chi ama distinguersi con eleganza. Milk Chocolate Caramel Popcorn: una sorpresa audace tra croccantezza e morbidezza, per chi unisce passione e creatività.

Le tavolette non sono solo golose: sono pensate come vere e proprie collezioni, con stampi esclusivi, dettagli in rilievo e materiali pensati per resistere nel tempo. Un approccio da fan per i fan, che coniuga estetica e gusto in modo riuscito.

Snack magici e barrette “popping”: la pausa diventa un incantesimo

Uno dei prodotti più iconici torna quest’anno in due nuove versioni: le barrette al latte con Popping Candy da 100g e 50g. La formula è nota e amata: zuccherini frizzanti che scoppiettano in bocca, creando una sensazione multisensoriale che diverte e sorprende.

Il tocco in più? Ogni barretta è decorata con il rilievo del Cappello Parlante, uno dei simboli più evocativi dell’universo potteriano. Un design che arricchisce il momento dello snack con un richiamo narrativo potente, in grado di trasformare una pausa studio in un piccolo viaggio a Hogwarts.

Le Cioccorane in versione monoporzione: gusto, portabilità e mito

Ispirate alle iconiche “cioccorane” della saga, le nuove Snack Cioccorane da 200g, disponibili ora in pratici formati monoporzione, combinano cioccolato al latte di alta qualità, un ripieno cremoso e una granella di biscotto al cacao per un contrasto di consistenze che convince al primo morso.

Ma più ancora della formula – già apprezzata – è la scelta di renderle portatili e quotidiane che farà la differenza: sono pensate per essere messe nello zaino, mangiate in pausa o condivise. Una soluzione intelligente che strizza l’occhio al mondo reale senza perdere il legame con quello magico.

Hogwarts Express in formato snack: il treno per la dolcezza quotidiana

Tra le novità più riuscite della collezione, spiccano anche i Snack Hogwarts Express – Choco & Biscuit e Creme & Biscuit (126g). Le confezioni riprendono fedelmente i biglietti dell’Espresso per Hogwarts, rendendo ogni merenda una piccola esperienza scenografica.

Due le varianti:

Creme & Biscuit : crema al latte con biscotto al cacao.

: crema al latte con biscotto al cacao. Choco & Biscuit: cioccolato al latte e biscotto.

Ogni barretta è progettata per essere un piccolo omaggio alla narrazione originale, ma con uno spirito contemporaneo e giocoso, perfetto per attrarre i consumatori più giovani e i genitori in cerca di soluzioni pratiche e di qualità.

I biscotti di Harry, Ron e Hermione: a colazione con i tuoi eroi

Per chi ama cominciare la giornata con un tocco di magia, Witor’s propone anche due formati di biscotti (200g) con le sagome stilizzate dei tre protagonisti della saga: Harry, Hermione e Ron.

Versione al caramello : più delicata, pensata per accompagnare il latte o il tè.

: più delicata, pensata per accompagnare il latte o il tè. Versione al cacao: per chi preferisce un gusto deciso e pieno.

Croccanti, dorati e perfetti da inzuppare, i biscotti sono uno dei prodotti più trasversali della linea, capaci di unire la semplicità della tradizione dolciaria italiana con l’immaginario iconico del wizarding world. Un piccolo lusso quotidiano, ma con un forte potenziale affettivo.

Materie prime selezionate, filiera trasparente, packaging sostenibile

Witor’s non punta solo sulla licenza. La nuova linea Harry Potter si distingue anche per scelte produttive responsabili e consapevoli:

uso di cioccolato certificato FairTrade

packaging in materiali riciclabili

formati smart pensati per ridurre lo spreco alimentare

pensati per ridurre lo spreco alimentare stampi personalizzati creati in house

Dove trovarli: GDO e shop online da settembre

Una linea che va oltre il marketing: affetto, identità e narrazione

Ciò che rende questa iniziativa diversa da tante altre operazioni di licensing è la sua autenticità percepita. I prodotti non si limitano a utilizzare il logo di Harry Potter: costruiscono un mondo coerente, dove il gusto incontra la narrazione e ogni dettaglio – dallo stampo alle confezioni – racconta una storia.

© Riproduzione riservata