“Ho dei dubbi su me stesso”: Rocco Siffredi non si trattiene | Rivelazione a sorpresa sulla sua sessualità

Rocco Siffredi ha svelato curiosi retroscena sulla sua carriera e alla sua vita. Una di queste mette in discussione la sua mascolinità

È considerato il re indiscusso del cinema a luci rosse, il sovrano del porno, settore in cui lavora senza soluzione di continuità da quasi quarant’anni. Stiamo parlando, per chi non l’avesse ancora capito, di Rocco Siffredi, pseudonimo di Rocco Antonio Tano.

In molti si domandano per quale motivo il celebre attore a luci rosse abbia scelto questo nome d’arte: la risposta è in qualche modo legata ad Alain Delon. Ebbene sì, perché il personaggio interpretato dal leggendario attore francese in uno dei suoi film più celebri, Borsalino, si chiamava proprio Roch Siffredi.

Fino a qualche anno fa Rocco Siffredi era solo un divo incontrastato del cinema porno, ma negli ultimi tempi la sua figura ha acquisito una popolarità di gran lunga superiore a quella di un attore di ‘nicchia’, se così si può dire. I principali programmi di intrattenimento se lo contendono, le interviste da lui rilasciate fanno il pieno di ascolti.

In una delle più recenti concessa al ‘Corriere di Bergamo‘ il sessantenne attore abruzzese ha voluto smentire una voce circolata nelle scorse settimane in merito a una sua presunta simpatia per i partiti di destra, in particolare per “Fratelli d’Italia“.

Rocco Siffredi, arriva subito la smentita: i fan sono entusiasti

“Le femministe mi accusano di essere di destra ma questo è impossibile, ho sempre difeso i diritti di gay e trans. Non ho mai votato, sono del partito della felicità. Sono stato di recente anche al Gay Pride a Torino ed è stata un’esperienza bellissima“.

Dunque, Rocco Siffredi non abbraccia nessun colore politico, ma è la vita stessa che lui vuole trascorrere a colori: “Mi piace sorridere, lo faccio anche nei momenti difficili. Perché è proprio nelle difficoltà che serve spirito di reazione e anche la capacità di continuare a sorridere“.

Rocco Siffredi, il dubbio più atroce prende corpo: non se l’aspettava nessuno

Nel corso della stessa intervista il re del porno ha poi lasciato trapelare un dubbio clamoroso in merito alla sua sessualità: “Se i miei figli fossero gay non avrei alcun problema, anzi. La nuova generazione, sempre secondo il mio pensiero, sta diventando totalmente bisessuale e molto aperta. Anche su di me, ogni tanto, ho quel dubbio“.

Rocco Siffredi bisessuale sarebbe davvero la notizia del decennio nel mondo dello spettacolo. L’attore abruzzese ha avuto evidentemente il coraggio di porre un interrogativo fatale riguardo alla sua sessualità. Le discussioni sui social sono già iniziate…