“Ho parlato di loro”: Silvia Toffanin non ne sapeva nulla | Il cantante vuota il sacco dopo anni di silenzi, tutto merito dell’amore

Una delle ultime puntate di Verissimo ha fatto discutere a causa delle dichiarazioni di un celebre ospite del talk show condotto da Silvia Toffanin

Anche in questa edizione di ‘Verissimo’, giunto ormai alla ventinovesima stagione, i tanti ospiti che si avvicendano al cospetto di Silvia Toffanin non fanno mancare gli elementi in grado di accendere vivaci dibattiti e accese discussioni.

La bella conduttrice veneta, da anni compagna del presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, punta come di consueto sui classici ingredienti dell’emotività e della frase ad effetto in grado di scuotere i telespettatori.

Al suo microfono si sono avvicendati personaggi di grido del mondo dello spettacolo e non solo: attori, cantanti, conduttori, registi, influencer e anche qualche atleta di primo piano. E in ogni intervista la Toffanin ha cercato e cerca di scavare nelle vicende più delicate ed emotivamente coinvolgenti della vita del suo interlocutore di turno.

Nello scorso weekend, ‘Verissimo’ va inonda solo nel fine settimane sempre su Canale 5, la showgirl ed ex Letterina di ‘Passaparola‘ ha intervistato uno degli interpreti più importanti nella storia della musica italiana.

Silvia Toffanin non se l’aspettava proprio: le parole del suo illustre ospite spiazzano

Stiamo parlando di Al Bano Carrisi, conosciuto semplicemente e da sempre come Al Bano. L’ottantunenne artista pugliese ha affrontato svariati temi, tra i quali l’annosa e straziante vicenda della figlia Ylenia, scomparsa nel nulla più di trent’anni fa e mai più ritrovata.

Al Bano ha scatenato la commozione del pubblico parlando della sua adorata figlia: “Me la immagino lassù che passeggia con i miei genitori. La rivedrò un giorno“. Molto più leggeri, per ovvi motivi, i temi legati alla sua vita sentimentale.

Silvia Toffanin, il ‘contropiede’ di Al Bano: dichiarazioni a sorpresa

Nei momenti conclusivi del programma Al Bano ha voluto rivolgere le sue scuse alle due donne più importanti della sua vita, l’ex moglie Romina Power e la sua attuale compagna, l’ex showgirl e modella Loredana Lecciso.

Le parole pronunciate dall’artista di Cellino San Marco hanno davvero sorpreso tutti, compresa Silvia Toffanin: “Voglio chieder scusa alla mia ex e a Loredana se nel libro ho parlato di loro, ma l’ho fatto per amore“. Un’autentica e sincera dichiarazione d’amore da parte di Al Bano nei confronti delle due figure femminili che più di tutte hanno segnato la sua esistenza. Tante emozioni per il cantante pugliese e per i suoi racconti che lasciano sempre il segno.