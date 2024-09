Ho perso 5 kg in meno di un mese: adesso ti svelo il segreto | Con questa dieta non hai mai fame

Quando si torna dalle vacanze estive capita spesso di dover smaltire qualche chilo in eccesso. Con questo metodo non si può sbagliare

L’estate è il periodo dell’anno più atteso da milioni di persone, quello in cui ci si può concedere una pausa dagli impegni lavorativi e ritrovare nuove energie. Capita però e neanche troppo di rado che durante il riposo estivo ci si lasci andare a qualche stravizio di troppo, in particolare a tavola.

Il risultato, non molto gradito, è un aumento di peso con alcuni chili in eccesso che una volta tornati alla vita di tutti i giorni sentiamo la necessità di smaltire. I rimedi a tal proposito non mancano. Anzi, è sufficiente seguire un determinato regime alimentare per riacquistare una buona forma fisica.

È convinzione assai diffusa che ingrassare sia molto più semplice e rapido che dimagrire. Una credenza che trova in effetti dei riscontri con la realtà, ma oggi esistono regimi alimentari studiati da illustri nutrizionisti che risultano efficaci in breve tempo.

Il termine ‘dieta’, inutile negarlo, non piace: molto spesso è sinonimo di rinuncia e di privazioni. Per chi ama i piaceri della tavola è un vero supplizio dover eliminare dalla propria alimentazione i cibi più saporiti e gustosi.

Perdere 5 chili in meno di un mese, si può fare senza smettere di mangiare: ecco come

Purtroppo se si vuole dimagrire non ci sono alternative: la rinuncia ai cibi più calorici e ricchi di grassi è un passaggio obbligato, così come l’adesione a un regime alimentare ricco di fibre e vitamine. Così facendo si possono smaltire fino a 5 chili in appena quattro settimane e ritrovare la forma fisica perduta.

Alcuni tra i migliori e più esperti nutrizionisti hanno preparato a tal proposito un accurato menu settimanale con il quale smaltire in tempi brevi il peso in eccesso. Si tratta di una dieta completa e ricca di sostanze utili al nostro organismo.

Perdere 5 chili in meno di un mese, ecco la settimana tipo: non si deve sbagliare

Per non rinunciare al gusto è necessario variare la qualità dei tipi di carne e di pesce e preparare dei primi piatti sempre diversi. A partire dalla pasta con i legumi passando per le zuppe di cereali fino ai minestroni, le opzioni non mancano.

Quello che conta è ridurre al minimo i condimenti: l’olio di oliva si può usare ma in quantità minime, mentre si eliminano burro e lardo. Ottime invece le salse allo yogurt arricchite di spezie ed erbette varie. Il risultato è garantito.