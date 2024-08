Ho ricomprato l’intero servizio, ora vogliono tutti cenare a casa mia | Solo da Eurospin paghi così poco: 29.99€ per un set imperdibile

La catena di supermercati Eurospin si distingue da molti altri per un elevato rapporto qualità/prezzo molto difficile tra trovare altrove

Fare la spesa in città durante l’estate può risultare particolarmente vantaggioso, sia perché i supermercati dei grandi centri urbani ad agosto sono quasi deserti e anche per la concreta possibilità di usufruire di una scontistica di rilievo su molti prodotti, sia alimentari che per la casa.

I marchi più importanti della grande distribuzione, per stimolare interesse e curiosità tra i propri utenti, mettono in vendita prodotti di ottima qualità a prezzi se non proprio stracciati, senz’altro molto più bassi del normale. A tutto vantaggio, ovviamente, dei consumatori.

Tra questi non fa eccezione Eurospin, una delle aziende italiane più in voga in un settore vasto e variegato come la grande distribuzione. In questi giorni in tutti i punti vendita che portano il simbolo dell’Euro è possibile acquistare oggetti di straordinaria utilità con una spesa quasi irrisoria.

In realtà Eurospin offre vantaggi significativi ai suoi clienti durante l’intero anno solare, non solo in occasione del periodo estivo. Ma questa opzione di cui illustreremo i dettagli è davvero sensazionale e sotto molti aspetti unica.

Eurospin, la proposta non ha eguali: bisogna correre ad acquistare questo fantastico set

Le proposte del grande marchio italiano comprendono una selezione di alto profilo di articoli per la casa e la cucina, con prodotti che coniugano finezza ed eleganza dei dettagli e grande praticità, ideali per chi vuole comporre la propria tavola con scelte eleganti e raffinate.

Entriamo adesso nel dettaglio dell’offerta in questione: l’articolo di cui si parla e presente nel volantino di Eurospin è il Servizio Tavola 18 Pezzi Paxos in Stoneware. Si tratta di uno splendido composto da 6 piatti piani, 6 fondi e 6 da frutta che non è possibile farsi sfuggire.

Eurospin, un servizio unico e inimitabile: ecco perché

Il materiale con cui è stato realizzato il set di piatti è lo stoneware, conosciuto soprattutto per la sua resistenza e una particolare durata nel tempo. Anche i colori dei piatti sono qualcosa di unico: la base bianca è arricchita da un motivo blu, che richiama subito alla mente particolari e suggestive atmosfere marine.

Il bordo rosso invece regala al servizio un pizzico di vivacità e fantasia rendendo ogni piatto un piccolo capolavoro. Il prezzo di 29,99 euro per l’intero set può considerarsi una sorta di regalo che Eurospin ha voluto farei alla sua clientela. Insomma, non c’è tempo da perdere.