‘Ho sempre desiderato un posto al Comune’: occasione irripetibile nel Lazio | Contratto a tempo indeterminato

Non è un sogno: ora puoi davvero lavorare nel Lazio e avere un posto fisso con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Se stai cercando un nuovo posto di lavoro o ambisci a intraprendere una brillante carriera nell’amministrazione pubblica, non lasciarti sfuggire questa occasione senza eguali! Può presentarsi anche chi non è in possesso della laurea.

È arrivata finalmente la bella notizia che molti stavano aspettando. Sia coloro che sono alla ricerca del loro primo impiego, che coloro che invece hanno voglia di dare una svolta alla propria vita professionale stanno facendo i salti di gioia.

A quanto pare nel Lazio, la regione di ospita la capitale d’Italia, ora ci sono tante posizioni aperte. Corri a leggere i requisiti richiesti ai candidati e firma il tuo contratto di lavoro sicuro.

Lazio, nuova opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione

Da sempre la pubblica amministrazione italiana rappresenta un porto sicuro, un luogo in cui trovare un lavoro stabile e anche un buon contratto a tempo indeterminato. Per tanti il posto fisso è un sogno, per altri una chimera di stabilità. Se anche tu vuoi assicurarti uno stipendio mensile fisso e senza rischi, e tutti i vantaggi derivanti dal lavoro pubblico, allora mettiti comodo perché c’è una bella notizia per te.

Puoi lavorare presso gli uffici comunali del Lazio di uno dei comuni delle regione. Corri a scoprire l’opportunità lavorativa irripetibile: possono candidarsi anche coloro che sono in possesso del diploma, non serve la laurea.

Posizioni aperte per il Comune con contratto a tempo indeterminato

Il Comune di Latina ha appena indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 10 istruttori tecnici. I nuovi assunti saranno inquadrati nell’area degli istruttori, con posizione economica di accesso C1, in base a quanto previsto dal CCNL 2022.

Il requisito specifici richiesto, oltre alla cittadinanza italiana, la maggiore età, il godimento dei diritti civili e tutti gli altri requisiti previsti da tutti i concorsi nell'amministrazione pubblica italiana, è il possesso del diploma di istituto tecnico settore tecnologiche. o di una delle lauree indicate nel bando. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23:59 del trentesimo giorno a partire dalla pubblicazione del bando sul Portale InPa, e dunque fino al 31 agosto 2024. Per candidarsi sarà necessario versare una tassa di 10 euro e la domanda potrà essere presentata solo in via telematica presso il portale sopracitato.