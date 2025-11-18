Hotel Caruso a Ravello, le emozioni che non si possono comprare: Antonio Vuolo e Rossella Carrano

La Costiera Amalfitana vista dal mare è un’esperienza esaltante anche per chi, in Costiera, ci vive da sempre. Il modo in cui le rocce si impennano creando forme aguzze e, nel contempo, spettacolari, il modo stesso in cui il mare si infrange e, una volta prigioniero degli anfratti, tende a sfuggirgli, ha qualcosa di ipnotico. Intorno il profumo inconfondibile della salsedine e degli agrumi e il vento che arriva tiepido e veloce sul viso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Questo è lo scenario che Antonio Vuolo, Boat Captain del Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, vive ogni giorno. A bordo del gozzo Aprea, regala agli ospiti un’emozione ancora più perfetta, un sogno ancora più grande e lo fa con la spontaneità di chi conosce per nome calette, spiagge, rocce, grotte, e con la familiarità di chi a mare è praticamente nato, grazie all’esempio paterno e ad un trasporto e ad un talento naturali.

Rossella Carrano, sua moglie, Boutique Supervisor sempre del Caruso, trasporta le emozioni in un ambiente più intimo, meno scenografico paesaggisticamente ma ugualmente spettacolare. E’ al “ timone” della boutique del Caruso, un ambiente ovattato ed elegante, tra affreschi e stoffe pregiate, tra abiti da sogno e fantasie che evocano la Dolce Vita e la mediterraneità della Costiera con le tinte vivaci che fanno facilmente rima appunto con mare e spiagge.

Le vite di Antonio e Rossella sono dunque legate in qualche modo anche dal contesto lavorativo, apparentemente così diverso e distante. Se Antonio Vuolo conquista con la complicità dell’esperienza di uomo di mare e con l’assist di un paesaggio che incanta il mondo da secoli, Rossella Carrano lo fa con la dolcezza e la competenza di una donna, di una mamma, e di una professionista che sa come conquistare anche il cliente più difficile, avvezzo ad avere tutto. Perché un’emozione non ha merce di scambio equivalente o una cifra elevata abbastanza a garantirla.

Antonio Vuolo, Boat Captain

Antonio, si dice che la Costiera Amalfitana, vista dal mare, cambia completamente. Qual è secondo te l’aspetto che manda davvero i turisti in visibilio?

Ogni volta che i turisti vedono la Costiera dal mare ho la stessa impressione: è come assistere a un film che conosci, ma che dal vivo è mille volte più emozionante. E’ quello che li lascia senza fiato.

Cosa vuol dire offrire un’esperienza di lusso anche a bordo: dettagli, attenzioni, sorprese. Ci racconti una tua giornata tipo in barca con gli ospiti?

Quando sali su una barca il lusso vero è che il tempo cambia ritmo. Io cerco di guidare quella magia: al mattino preparo ogni cosa con precisione quasi rituale, poi accolgo gli ospiti con il sorriso che apre il viaggio. Durante la navigazione creo momenti: un primo tuffo in un’acqua che sembra dipinta, una degustazione di prodotti locali, una storia della Costiera raccontata mentre si navigano le acque cristalline immersi nella quiete assoluta. Ogni sorpresa è discreta, mai invadente. Il lusso quello vero è un’emozione costruita con gentilezza.

Il tuo ricordo più bello del mare quando eri bambino?

Il mio ricordo più bello da bambino è legato alle uscite a pesca con mio padre: momenti semplici, ma indimenticabili.

Seneca ha scritto: “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare” Fuor di metafora, Antonio Vuolo sa scegliere con coraggio il vento ed il momento favorevoli?

Sì, so scegliere il vento giusto. Perché un marinaio non aspetta la fortuna: osserva, ascolta, decide. E quando arriva il momento, non esita.

Rossella Carrano Boutique Supervisor

Rossella, lavorare nella boutique di un hotel 5 stelle lusso, significa riuscire a conquistare ospiti abituati ad avere tutto. Solitamente come ci riesci?

Il mio obiettivo non è sorprenderli con qualcosa di più, ma con qualcosa di diverso: un’attenzione autentica, misurata e dedicata solo a loro. È questo che li conquista. Gli ospiti spesso cercano ciò che non è visibile: discrezione, ascolto sincero, cura del dettaglio. È lì che cerco di conquistarli, con un servizio che non invade ma che accompagna. Un sorriso autentico, un’attenzione delicata, un consiglio discreto: piccoli gesti che creano un grande ricordo.

Nel corso della tua lunga carriera immagino che ti sarai interfacciata con il mondo intero. C’è un episodio, c’è un cliente che ricordi con particolare emozione e piacere?

Sì, c’è un episodio che porto nel cuore. Una volta una cliente molto riservata entrò in boutique senza dire quasi una parola. Cercava un regalo per la figlia, ma si vedeva che in realtà cercava rassicurazione. Abbiamo parlato poco, ma con naturalezza; l’ho accompagnata nella scelta ascoltando più ciò che non diceva. Alla fine, mi ha ringraziata con un sorriso emozionato e mi ha detto: ‘Lei oggi ha capito me, non il prodotto’. È stato uno di quei momenti in cui ricordi perché ami questo lavoro.

Un capo che, secondo te, rappresenta pienamente il tuo modo di essere?

Un abito che mi rappresenta è quello che indosso quando mi sento davvero me stessa: morbido, accogliente, capace di trasmettere calma. Perché alla fine ciò che cerco è far sentire gli altri bene, prima ancora di stupirli.

A fine stagione, quando svuoti la boutique per la pausa invernale, immagino che ti assalga un po' di malinconia. La prima cosa che pensi prima di chiudere definitivamente le luci e la porta?

Prima di spegnere le luci penso sempre ai volti che ho incontrato. Alle storie, ai sorrisi, alle emozioni che i clienti mi hanno trasmesso e quelle che ho provato con loro per farli sentire sempre coccolati. Due mondi apparentemente distanti che si incontrano nell’attenzione e nella volontà di dedicarsi all’altro.

Si chiude qui questa intervista doppia fatta di mare e di ascolto. A fine stagione il gozzo Aprea è in rimessaggio eppure Antonio Vuolo quel mare se lo porta negli occhi tutto l’anno, oltre che nel cuore. A fine stagione la boutique è un antro affrescato in cui i suoni, complice il vuoto, fanno eco: smontate vetrine e manichini, spostati gli abiti, restano i ricordi e si pensa già a ciò che sarà.

Ma questo è forse il segreto di tutte le emozioni: un po’ come le onde che arrivano sulla battigia e lasciano un calco umido, un segno, un po’ come un abito meraviglioso, che, anche se datato, è difficile da buttare via e la cui stoffa è ancora impregnata di ricordi e di giorni indelebili.

Emilia Filocamo