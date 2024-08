Hotel, ecco l’errore che commetti da una vita | Non tirare fuori questa cosa dalla valigia: metti in pericolo la tua salute

Non farlo mai più, rischi davvero tanto: cambia comportamento quando sei in hotel

Molti italiani stanno per partire per le loro vacanze estive. Sebbene la maggior parte delle famiglie sia già partita e tornata oppure si trovi proprio in questo momento al mare, in montagna o dove hanno scelto di trascorrere questi giorni di pausa da tutto e tutti, di fatto da qualche anno a questa parte il periodo delle ferie si è esteso fino a fine settembre.

Ognuno ha le proprie preferenze in tema di vacanze. C’è chi preferisce prendersi un appartamento, affittare un’auto o usare la propria e visitare quanto più possibile, spostandosi ogni giorno ed anche più volte al giorno. Altri invece preferiscono un hotel o un villaggio, la spiaggia con il lettino e l’ombrellone ed il relax più assoluto.

Oggi parliamo a chi va in hotel e, in generale, a chi risiede per diversi giorni in una camera non propria. C’è una cosa da non fare mai che, però, abbiamo commesso tutti almeno una volta nella vita: di che cosa si tratta, ha conseguenze sulla salute.

Attenti alle cassettiere degli hotel

A parlare di questo pericolo molto insidioso ma spesso sottovalutato è il dottor Jason Singh che, sui propri social, condivide quando scoperto in merito agli armadi e alle cassettiere presenti nelle camere degli hotel. È abitudine diffusa, soprattutto se vi si soggiorna per più di una settimana, svuotare le valigie non appena si arriva in camera e sistemare tutti i propri capi nell’armadio e sulle grucce, così che non si stropiccino ulteriormente e che sia più facile prenderli quando servono. Secondo il dottore, però, questo non andrebbe mai e poi mai fatto.

Gli armadi e le cassettiere, soprattutto se di legno, secondo il dottore possono presentare fessure e giunture che rischiano di essere infestate dalle cimici da letto. Questo quindi non ha niente a che fare con la pulizia della stanza: si tratta di parassiti piccolissimi che, una volta sui vestiti degli ospiti, arrivano sulla loro pelle o addirittura nelle loro case, al ritorno dalle vacanze.

Come difendersi

Il medico suggerisce quindi di lasciare tutto nelle valigie durante le vacanze o, in alternativa, se se ne ha la possibilità di appendere tutto con le grucce, evitando che gli abiti tocchino la superficie degli armadi.

In alternativa si possono comprare quei bagagli che, una volta aperti, diventano dei veri e propri armadi: non garantiamo però sulla comodità.