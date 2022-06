I 10 sport da praticare per bruciare calorie

La parola chiave che viene utilizzata nel mondo dello sport è determinazione. Questa accostata ad un allenamento e al movimento fisico costante ci fa ottenere dei risultati straordinari. La determinazione negli sport ci porta a superare ogni prova, tra cui quella più importante che è la perdita di peso.

Il viaggio del dimagrimento porta ad alleggerire le articolazioni ma soprattutto a dona una leggerezza interiore. Tale percorso è faticoso e pieno di ostacoli ma ci permette di definire chi e cosa vogliamo diventare. Bisogna sapere che all’inizio non sarà facile, ma solo la costanza porterà dei buoni risultati, ma deve essere chiaro l’obiettivo finale.

Gli sport che fanno bruciare calorie

Lo sport che è più consigliato da praticare per perdere peso è il nuoto. Si arrivano a bruciare almeno 550 kcal in un’ora di attività. È ottimo per aumentare la flessibilità e la resistenza muscolare, non mette a rischio le articolazioni, e migliora l’umore.

Il secondo sport è la bicicletta. Grazie a questa si bruciano dalle 570 alle 850 kcal in un’ora di allenamento normale, senza sforzi. Si allenano principalmente gli arti inferiori, l’addome e il centro motorio. Apporta anche dei miglioramenti al tono muscolare globale.

Il tennis è al terzo posto come sport più faticoso, si bruciano circa 660 Kcal all’ora, escluse le partite intense che durano molte ore. Inoltre, ha la capacità di far bene alla mente.

Successivamente troviamo la corsa che ha come risultato quello di definire il tono muscolare. Bisogna stare attenti alle scarpe giuste da indossare, altrimenti potrebbero essere dannose alle articolazioni.

Le arti marziali sono una disciplina ottima per bruciare calorie, si arriva addirittura a bruciare circa 1.300 calorie in un’ora d’allenamento. Si allena la resistenza e si possono scegliere diversi stili. Tali combattimenti rappresentano un ottimo solido assetto personale e vitale.

È molto buono anche l’allenamento di Zumba, che grazie alle sue coreografie riesce a far perdere fino a 800-900 Kcal e permette di divertirsi e ricaricarsi.

Il Crossfit permette di far bruciare dalle 514 alle 700 kcal per ogni allenamento. Questo grazie alle alte intensità che si raggiungono e dagli intervalli dove si utilizzano varie attrezzature come i bilancieri, kettlebell e pesi. Questo sport è in grado di aumentare la massa muscolare, il cuore lavora meglio e migliora anche la circolazione globale.

Gli ultimi due sport che sono importanti per far perdere peso sono: il salto della corda e il pugilato. Il primo richiede una certa costanza per arrivare alla precisione del gesto. Si tratta di un allenamento che richiede poco spazio ma contribuisce al benessere psicofisico. Il pugilato invece riesce a bruciare dalle 615 alle 815 kcal in ogni allenamento. L’obiettivo principale è quello di formare e forgiare il carattere, in grado di scaricare lo stress e di tonificare tutto il corpo