‘I Bastardi di Pizzofalcone’ vincono gli ascolti di lunedì 6 novembre

(Adnkronos) – Fiorello con 'Viva Rai2!' parte col botto e nel daytime della seconda rete segna il 20,2% con 1.055.000 telespettatori. Quanto alla prima serata di ieri, 'I Bastardi di Pizzofalcone 4' in onda su Rai1 ha ottenuto 3.693.000 telespettatori e il 21,1% di share, conquistando gli ascolti della fascia e superando il 'Grande Fratello' che su Canale 5 ha registrato 2.716.000 telespettatori e il 20,5%. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con 'The Protégé' ha totalizzato 1.451.000 telespettatori e il 7,9% di share. A seguire gli altri programmi del prime time di ieri: Su Retequattro 'Quarta Repubblica' (848.000 telespettatori, share 5,8%); su Tv8 'GialappaShow' (812.000 telespettatori, share 4,6%); sul Nove la seconda puntata de 'Il contadino cerca moglie' (564.000 telespettatori, share 3%); Su La7 'Speciale Atlantide: Roma di Piombo – Diario di una lotta' (453.000 telespettatori, share 2,7%); su Rai2 'Liberi Tutti!' (442.000 telespettatori, share 2,5%); su Rai3 'La verità inventata' (421.000 telespettatori, share 2,4%).

