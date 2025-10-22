I Canti della Finlandia a Ceccano: il Chorus Juvenalis di Turku in concerto il 23 ottobre

La musica come ponte tra popoli lontani. A Ceccano, in provincia di Frosinone, arrivano i Canti della Finlandia, grazie alla presenza del Chorus Juvenalis di Turku, giovane formazione corale che giovedì 23 ottobre, alle ore 18, si esibirà nella Collegiata di San Giovanni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dalla Finlandia a Ceccano: il coro giovanile di Turku in concerto

L’iniziativa è parte di uno scambio culturale con il Liceo di Ceccano, che ospiterà i ragazzi finlandesi e le loro famiglie dal 22 al 27 ottobre.

A 2.500 chilometri di distanza, due comunità scolastiche e civili si incontrano sotto il segno della musica, con l’obiettivo di rafforzare legami internazionali e condividere tradizioni diverse.

I Canti tradizionali della Finlandia nella Collegiata di San Giovanni

Il Chorus Juvenalis arriva dalla storica città di Turku, antica capitale della Finlandia e centro culturale tra i più vivaci del Nord Europa. La formazione riunisce studenti e studentesse della Puolalanmäen lukio, un liceo a indirizzo musicale che da anni coltiva scambi con realtà educative europee.

Guidati dal maestro Timo Lethovaara, i giovani coristi proporranno un repertorio che unisce canti tradizionali finnici e brani pensati per cori giovanili, creando un intreccio fra radici e modernità. Un’occasione rara per ascoltare melodie nordiche dal vivo in Italia centrale, in un contesto suggestivo come la Collegiata di San Giovanni.

Concerti, incontri e accoglienza delle famiglie

Il concerto di giovedì rappresenta il momento più atteso, ma non l'unico. I ragazzi finlandesi saranno ospitati dalle famiglie degli studenti del Liceo di Ceccano, che ancora una volta si distinguono per l'impegno nell'accoglienza e nella valorizzazione di progetti di respiro internazionale.

Il calendario prevede anche un appuntamento istituzionale: venerdì 24 ottobre, alle ore 12, il sindaco Roberto Querqui riceverà il coro a Palazzo Antonelli, sede del municipio. Un incontro simbolico per sottolineare il valore della cultura come strumento di diplomazia civile e di apertura verso l’Europa.

Un ponte tra Finlandia e Italia

Nonostante la distanza geografica di oltre 2.500 chilometri, Ceccano e Turku si scoprono vicine grazie al linguaggio universale della musica. L’arrivo del Chorus Juvenalis si inserisce in una tradizione di scambi che il Liceo di Ceccano porta avanti da anni, convinto che la musica e le arti possano costruire legami più solidi delle differenze linguistiche o culturali.

L’evento non è soltanto un concerto, ma una vera esperienza di condivisione: giovani di età simile, cresciuti in contesti diversi, vivranno insieme una settimana di incontri, prove e momenti di amicizia, dando vita a un esempio concreto di cittadinanza europea.

I protagonisti: studenti e istituzioni

Dal Liceo di Ceccano trapela entusiasmo per l’arrivo del coro finlandese. I docenti sottolineano come esperienze di questo tipo arricchiscano non solo il curriculum musicale, ma anche quello umano e culturale degli studenti coinvolti.

Il sindaco Querqui, che incontrerà ufficialmente il coro a Palazzo Antonelli, ha definito l’iniziativa “un’occasione di crescita per l’intera città, che dimostra ancora una volta di saper accogliere e valorizzare la cultura come strumento di unione”.

Anche il direttore Timo Lethovaara ha espresso soddisfazione, ricordando che per molti ragazzi del Chorus Juvenalis si tratta del primo viaggio in Italia: “Siamo felici di poter condividere la nostra musica con un pubblico nuovo e di scoprire le bellezze di Ceccano”.

Ceccano al centro di uno scambio europeo

Eventi come quello del 23 ottobre non hanno soltanto un valore artistico, ma anche sociale e turistico. L’arrivo di delegazioni straniere permette a Ceccano di presentarsi come città aperta e attrattiva, capace di ospitare iniziative di respiro internazionale.

Le famiglie che accolgono gli studenti diventano ambasciatrici del territorio, mostrando ai giovani ospiti non solo le bellezze artistiche, ma anche le tradizioni locali, la cucina e la vita quotidiana italiana. Un modello virtuoso che unisce cultura, istruzione e promozione del territorio.

Un appuntamento da non perdere

Il concerto del Chorus Juvenalis nella Collegiata di San Giovanni si preannuncia come un momento di grande intensità, capace di unire emozione e curiosità. Per Ceccano, sarà l’occasione di vivere un’esperienza internazionale senza uscire dai confini della città. Per i ragazzi di Turku, un’opportunità unica di conoscere l’Italia e portare con sé ricordi che andranno oltre la musica.

L’appuntamento è fissato per giovedì 23 ottobre, ore 18, nella Collegiata di San Giovanni. L’ingresso è libero.